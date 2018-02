Uniklinik Hamburg-Eppendorf Droht in Hamburg ein neuer Organspendeskandal?

Akten sind nicht auffindbar oder lückenhaft. Und in manchen Fällen wahrscheinlich manipuliert, damit einige Patienten schneller zu einem Spenderorgan gelangen konnten. In Hamburg bahnt sich ein neuer Transplantationsskandal an.