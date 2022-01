Nach Auf­fas­sung einer Ree­de­rei haben sich die Coro­na-Hel­den des Gesund­heits­we­sens erhol­sa­men Urlaub verdient

Die Lage bei den Ree­de­rei­en und Werf­ten ist im Moment eher ange­spannt. Medi­al wird schon vom Werf­ten-Ster­ben berich­tet. Und auch das Image von Kreuz­fahr­ten hat sich nicht nur wegen des Umwelt­schut­zes ver­schlech­tert, son­dern gera­de in den ver­gan­ge­nen Wochen durch vie­le Coro­na-Fäl­len auf Kreuz­fahrt­schif­fen. Um im Gespräch zu blei­ben und das eige­ne Image wie­der auf­zu­po­lie­ren, hat sich die Schwei­zer Ree­de­rei „MSC Crui­ses“ des­halb was ganz Beson­de­res ein­fal­len las­sen: Sie möch­te den „Coro­na-Hel­den“ mit einem 50 Pro­zent-Rabatt danken.

50 Prozent Rabatt auf alle Abfahrten bis zum Ende des Sommers

„Unser Dank gilt allen (…), die im Kampf gegen die glo­ba­le Pan­de­mie an vor­ders­ter Front für uns da waren. Sie haben zahl­rei­che Über­stun­den geleis­tet und ihr Leben ris­kiert, um ande­re Leben zu ret­ten“, sagt das Unter­neh­men auf sei­ner Web­sei­te. Nach Auf­fas­sung der Ree­de­rei haben sich die Coro­na-Hel­den des Gesund­heits­we­sens also erhol­sa­men Urlaub wohl­ver­dient. Des­halb müs­sen alle Mitarbeiter*innen des Gesund­heits­we­sens sowie ihre Fami­li­en für alle Abfahr­ten bis zum Ende der Som­mer­sai­son 2022 nur die Hälf­te zahlen.

Immer wieder Corona-Fälle bei Kreuzfahrten – Reedereien wehren sich

Dass man Kreuz­fahr­ten momen­tan gene­rell eher mei­den soll­te, haben in den ver­gan­ge­nen Wochen meh­re­re Fäl­le gezeigt – auch auf Kreuz­fahr­ten von MSC. Aida und TUI Crui­ses waren eben­falls dazu gezwun­gen, Kreuz­fahr­ten abzu­bre­chen. Ange­sichts der sich rasant aus­brei­ten­den Omi­kron-Vari­an­te des Coro­na-Virus wech­seln des­halb zumin­dest Aida und TUI gänz­lich zur 1G-Plus regel. So dür­fen nur noch Geimpf­te mit einem PCR-Test, der nicht älter als 72 Stun­den ist das Kreuz­fahrt­schiff betre­ten. Bei MSC hin­ge­gen gilt zumin­dest auf den Mit­tel­meer-Rou­ten noch die 2G-plus-Regel. Für die Fahrt­ge­bie­te um Dubai, Sau­di-Ara­bi­en oder Nord­eu­ro­pa gilt bei der Schwei­zer Ree­de­rei aller­dings 1G-plus.

Das Aus­wär­ti­ge Amt warnt – trotz aller Bemü­hun­gen der Ree­de­rei­en – mit Nach­druck vor Kreuz­fahr­ten: „Von der Teil­nah­me an Kreuz­fahr­ten wird abge­ra­ten. Es besteht das Risi­ko, dass im Fal­le eines COVID-19-Aus­bruchs an Bord – auch unter geimpf­ten Rei­sen­den – von den zustän­di­gen Behör­den im Aus­land eine mehr­tä­gi­ge Schiffs­qua­ran­tä­ne ver­hängt wird. Ein zeit­na­her Rück­trans­port nach Deutsch­land wäre aus­ge­schlos­sen“. Aus­nah­men gel­ten für bestimm­te Fluss­kreuz­fahr­ten und Rei­sen, die in Deutsch­land beginnen.

Kritische Infrastruktur gefährdet

Nun sol­len aus­ge­rech­net Pfleger*innen, Ärzt*innen und alle Mitarbeiter*innen der Alten- und Kran­ken­pfle­ge, von Arzt­pra­xen, von Sani­täts­diens­ten und der Gesund­heits­äm­ter – kurz alle, die zur kri­ti­schen Infra­struk­tur gehö­ren, sich auf ein Schiff mit Hun­der­ten begeben.

Wie vie­le das Ange­bot letzt­lich wahr­neh­men, dar­über gibt MSC kei­ne genau­en Zah­len bekannt. Gegen­über dem Spie­gel erwähn­te das Unter­neh­men, dass das Ange­bot „sehr attrak­tiv“ sei und „sehr gut“ nach­ge­fragt werde.

Bereits für die Win­ter­sai­son 2020/21 hat­te die Ree­de­rei eine ähn­li­che Rabatt-Akti­on ange­bo­ten. Auch damals gab es im Rah­men eines „Dan­ke­schön-Pro­gramms“ bis zu 50 Pro­zent Rabatt auf die Kreuz­fahr­ten bis Ende 2021 für alle Mitarbeiter*innen des Gesundheitswesens.