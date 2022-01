Über­ra­schen­de Ergeb­nis­se lie­fert die Stu­die aus den USA

Die Autoren war­nen jedoch davor, sich auf die Infek­ti­on als Immu­ni­sie­rungs­stra­te­gie zu ver­las­sen. Der Grund: unge­impf­te Per­so­nen, die zuvor nicht infi­ziert waren, haben im Ver­gleich zu geimpf­ten Per­so­nen ein höhe­res Risi­ko für Kran­ken­haus­auf­ent­hal­te, Lang­zeit­fol­gen und Tod. Die Stu­die bezieht sich auf die Zeit vor dem Auf­tre­ten der Omi­kron-Vari­an­te in den USA. Omi­kron gilt als deut­lich anste­cken­der – dafür schei­nen die Erkran­kun­gen fast über­wie­gend mil­der zu verlaufen.

Für die Stu­die zogen die Wis­sen­schaft­ler Daten der US-Bun­des­staa­ten New York und Kali­for­ni­en her­an. Sie ver­wen­de­ten Fall­da­ten von rund 1,1 Mil­lio­nen Men­schen, die dort zwi­schen dem 30. Mai und dem 30. Novem­ber 2021 posi­tiv auf Coro­na getes­tet wor­den waren. Bevor die Del­ta-Vari­an­te vor­herr­schend wur­de, ver­lieh die Imp­fung dem­nach eine stär­ke­re Immu­ni­tät als die Infek­ti­on. Das Ver­hält­nis ver­schob sich dann, als die Vari­an­te Ende Juni und im Juli vor­herr­schend wurde.

Studie: Geimpft und Genesen bietet besten Schutz

In der Woche vom 3. Okto­ber war die Wahr­schein­lich­keit einer Infek­ti­on bei geimpf­ten Per­so­nen, die noch kein Covid hat­ten, drei- bis vier­mal höher als bei unge­impf­ten, gene­se­nen Per­so­nen. In den Wochen vom 13. Okto­ber bis 14. Novem­ber war in Kali­for­ni­en die Wahr­schein­lich­keit, dass geimpf­te Per­so­nen, die zuvor kein Covid hat­ten, ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wur­den, etwa drei­mal so hoch wie bei unge­impf­ten Per­so­nen mit vor­he­ri­ger Covid-Erkran­kung. Der Schutz war dem­nach bei den Men­schen am höchs­ten, die sowohl geimpft als auch gene­sen waren.

Die CDC warnt jedoch, dass die Wirk­sam­keit einer Imp­fung im Ver­gleich zur Gene­sung je nach Virus­va­ri­an­te unter­schied­lich aus­fal­len könn­te. Es brau­che dem­nach wei­te­re Unter­su­chun­gen, ins­be­son­de­re zur neu­en Omi­kron-Vari­an­te. „Die Imp­fung ist nach wie vor die sichers­te Stra­te­gie zum Schutz vor Covid-19“, so heißt es in der Studie.

Quel­le: Cen­ters for Dise­a­se Con­trol and Pre­ven­ti­on (CDC)