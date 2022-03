Weni­ge Tage vor Inkraft­tre­ten der Coro­na-Impf­pflicht für das Pfle­ge­per­so­nal in Gesund­heits­ein­rich­tun­gen birgt eine Stu­die zu den Kon­se­quen­zen für die Ver­sor­gung viel Spreng­stoff: Soll­ten Betre­tungs­ver­bo­te für unge­impf­te Beschäf­tig­te tat­säch­lich kon­se­quent durch­ge­zo­gen wer­den, wür­den die Kapa­zi­tä­ten dra­ma­tisch sin­ken. Laut der Aus­ar­bei­tung der Ber­li­ner Ali­ce-Salo­mon-Hoch­schu­le (ASH) ist zu befürch­ten, dass die Ein­rich­tun­gen wegen der dann zwangs­wei­se aus­schei­den­den Beschäf­tig­ten im Bun­des­durch­schnitt 15,3 Pro­zent weni­ger Men­schen pfle­ge­risch ver­sor­gen kön­nen wer­den. Auf­grund der Ergeb­nis­sen der Umfra­ge emp­feh­len die Stu­di­en-Autoren um Prof. Dr. Johan­nes Gräs­ke und The­re­sa A. For­brig der Poli­tik, stär­ker geziel­te Auf­klä­rung zu betrei­ben, sowie Not­fall­plä­ne zu ent­wi­ckeln, falls die Ver­sor­gung nicht mehr sicher­ge­stellt wer­den kann.

Beson­ders hoch ist der pro­gnos­ti­zier­te Rück­gang in der ambu­lan­ten Pfle­ge mit 19,9 Pro­zent. In der sta­tio­nä­ren Lang­zeit­pfle­ge ist der Rück­gang der Betreu­ungs-Kapa­zi­tä­ten mit 5,9 Pro­zent dage­gen ver­gleichs­wei­se mode­rat. Die Kran­ken­häu­ser lie­gen mit einem Minus von 13,1 Pro­zent in der Mit­te zwi­schen den bei­den Zwei­gen der Pfle­ge. Bezo­gen auf die ein­zel­nen Ver­sor­gungs­for­men wür­de das laut der Stu­di­en­au­toren bedeu­ten, dass in der ambu­lan­ten Pfle­ge rund 200.000, in der sta­tio­nä­ren rund 50.000 Plät­ze weg­fie­len. In den Kran­ken­häu­sern könn­ten dem­nach – auf­grund der erheb­lich höhe­ren Pati­en­ten­zah­len – sogar 2,5 Mil­lio­nen Behand­lungs­fäl­le nicht mehr pfle­ge­risch ver­sorgt werden.

Studie: Neue Bundesländer besonders betroffen

Erwar­tungs­ge­mäß zeigt sich außer­dem – wie schon die Impf­quo­ten der Bun­des­län­der nahe­le­gen – ein deut­li­ches Ost-West- sowie Süd-Nord-Gefäl­le inner­halb Deutsch­lands. So fal­len in Sach­sen (31,3 Pro­zent), Bran­den­burg (21,9) und Thü­rin­gen (21,5) die Rück­gän­ge beson­ders dra­ma­tisch aus, wenn Betre­tungs­ver­bo­te für unge­impf­te Beschäf­tig­te in Kraft tre­ten. Auch Sach­sen-Anhalt, Bay­ern, Meck­len­burg-Vor­pom­mern und Baden-Würt­tem­berg lie­gen über dem Bundesschnitt.

Für die am 25. Febru­ar ver­öf­fent­lich­te Stu­die befrag­te die Ber­li­ner Hoch­schu­le zwi­schen dem 23. Janu­ar und 15. Febru­ar bun­des­weit ambu­lan­te und sta­tio­nä­re Pfle­ge­ein­rich­tun­gen sowie Kran­ken­häu­ser. Ins­ge­samt 1823 aus­ge­füll­te Fra­ge­bö­gen flos­sen in die Erhe­bung ein, von Ein­rich­tun­gen, die ins­ge­samt 128.722 Pfle­gen­de beschäf­ti­gen. Die Ein­rich­tun­gen wur­den nach der aktu­el­len Impf­quo­te zum Stich­tag 15. Janu­ar unter den Beschäf­tig­ten in ihren Häu­sern befragt.

Impfquote in Krankenpflege höher als im ambulanter und stationärer Pflege

Laut der Stu­die betrug die Impf­quo­te über alle Ver­sor­gungs­ar­ten hin­weg zum 15. Janu­ar ins­ge­samt 83,6 Pro­zent. Kran­ken­häu­ser lie­gen hier mit 88,2 Pro­zent vor­ne, gefolgt von sta­tio­nä­ren Lang­zeit­pfle­ge-Ein­rich­tun­gen (85,9) und ambu­lan­ten Pfle­ge­diens­ten (82,4). Teils flos­sen von den Ein­rich­tun­gen genau erho­be­ne Daten zurück, ande­re Häu­ser schätz­ten die Impf­quo­te unter ihren Beschäf­tig­ten ledig­lich. Inter­es­sant hier­bei war, dass die rück­ge­mel­de­ten Wer­te bei Ein­rich­tun­gen, die genaue Daten über den Impf­sta­tus ihrer Mit­ar­bei­ter hat­ten, höher lagen als bei jenen, die die Quo­te ledig­lich schätzten.

Digi­ta­li­sie­rung im Gesund­heits­we­sen – Segen oder Fluch? Besu­chen Sie hier­zu im Mai 2022 in Köln die Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens – JHC. Es erwar­ten Sie infor­ma­ti­ve Vor­trä­ge und ein span­nen­des Innovationsforum. Jetzt Plät­ze sichern

Aus den vor­lie­gen­den Wer­ten traf das Stu­di­en­team eine Pro­gno­se, wo die Impf­quo­te vor­aus­sicht­lich zum 15. März lie­gen wird – mit Hin­blick etwa auf die poli­ti­sche Debat­te und den damit ver­bun­de­nen „Impf­druck“ auf Beschäf­tig­te, sowie des damals vor der Zulas­sung ste­hen­den neu­ar­ti­gen Nova­vax-Impf­stof­fes, der einen Teil der bis­her zögern­den Per­so­nen doch noch zu einer Imp­fung moti­vie­ren könn­te. Dabei kam das Team auf eine vor­aus­sicht­li­che Gesamt-Impf­quo­te der Pfle­ge­kräf­te von 87,2 Pro­zent – 82,0 Pro­zent in der ambu­lan­ten Pfle­ge, 89,1 in der sta­tio­nä­ren sowie 81,1 beim Krankenpflege-Personal.