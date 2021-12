Anzeige Nachhaltig, hygienisch, wirtschaftlich Die Umwelt beginnt beim Waschen

Nachhaltigkeit ist in aller Munde, Begriffe wie Kreislaufwirtschaft und Shared Economy machen die Runde. Diese Begriffe fangen konkret im Kleinen an – eben auch bei der Wäsche und Bekleidung. Je effizienter Ressourcen wie Wasser, Energie und Waschmittel genutzt werden, je länger die Bekleidung und Wäsche hält, um so nachhaltiger schonen auch Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen die Umwelt. Ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz liegt also manchmal hautnah.