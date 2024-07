Anzeige Kosten im Textilservice auf Rekordniveau Steigende Kosten im Textil­ser­vice und Gesund­heits­we­sen: Ein unlös­ba­res Dilemma?

In den letzten Jahren haben sich die wirtschaft­li­chen Rahmen­be­din­gun­gen drama­tisch verän­dert und das Gesund­heits­we­sen sowie der Textil­ser­vice gehören zu den am stärks­ten betrof­fe­nen Sekto­ren. Pande­mie­fol­gen, der Krieg in der Ukraine, eine zunächst expan­sive und anschlie­ßend restrik­tive Geldpo­li­tik, aber auch gestörte Liefer­ket­ten und wirtschaft­li­che Stagna­tion führten zu erheb­li­chen Preis- und Kosten­stei­ge­run­gen.