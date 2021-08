Keine Frage: wir befinden uns in einer herausfordernden Zeit. Die Bewältigung der Corona-Krise hat für uns alle nach wie vor hohe Priorität. Die zum Teil verheerenden Ausbrüche innerhalb einiger Einrichtungen, die viele schwere Verläufe und eine hohe Mortalität zur Folge hatten, haben Betreiber und Personal in Pflegeeinrichtungen in den vergangenen Monaten auf eine harte Probe gestellt. Hygiene und Schutz für Personal und Bewohner müssen fortan in einer Weise bewertet werden, wie uns das bislang nur aus Krankenhäusern bewusst ist.

Mehr Wert­schät­zung für die Pfle­ge Bild: DTV

Brenn­punkt Pfle­ge: Über­ge­ord­net sehen wir uns zudem mit zwei ele­men­ta­ren Kri­sen kon­fron­tiert für die wir Lösun­gen fin­den und umset­zen müs­sen. Es han­delt sich zum einen um eine welt­wei­te Kli­ma­kri­se, die das Über­le­ben kom­men­der Genera­tio­nen auf unse­rer Erde in Fra­ge stellt und drin­gen­den Hand­lungs­be­darf signalisiert.

Zum ande­ren befin­den wir uns in Deutsch­land in einer demo­gra­phi­schen Kri­se. Es wach­sen in unse­rer Gesell­schaft nicht genug jun­ge Men­schen her­an, um den Bedarf an Nach­wuchs­kräf­ten auch nur annä­hernd zu decken. Es gibt der­zeit kaum eine Bran­che, die nicht ele­men­tar von Per­so­nal­sor­gen betrof­fen ist, ganz beson­ders aber das Gesund­heits­we­sen und dabei im aktu­el­len Brenn­punkt die Pflege.

Mit gutem Beispiel vorangehen

Um ande­re Men­schen zu pfle­gen braucht man enga­gier­te Pfle­ge­kräf­te mit gro­ßer Empa­thie und Ein­satz­be­reit­schaft. In einer altern­den Gesell­schaft brau­chen wir mehr davon. Daher müs­sen wir die Pfle­ge stär­ken, unter­stüt­zen und wert­schät­zen. Die­ses muss unse­re Gesell­schaft leis­ten und wir müs­sen es sicht­bar machen.

Sicher­lich leben wir in einer Wett­be­werbs­ge­sell­schaft. Wett­be­werb ist not­wen­dig und ein wesent­li­cher Erfolgs­fak­tor unse­rer sozia­len Markt­wirt­schaft. Wett­be­werb darf aber als bestim­men­der Fak­tor einer Gesell­schaft nicht die völ­li­ge Ober­hand gewin­nen. Auch einer Markt­wirt­schaft müs­sen Wer­te zugrun­de lie­gen. Als Gegen­spie­ler des rei­nen Wett­be­werbs müs­sen sozia­le Aspek­te auf­recht gehal­ten und geför­dert sowie recht­lich und gesund­heit­lich Sinn­vol­les gefor­dert werden.

Gemeint sind Mensch­lich­keit, Gemein­sam­keit, Soli­da­ri­tät, Moral und Ver­läss­lich­keit, genau­so wie pro­fes­sio­nel­le Hygie­ne und Abbau von Risi­ken in allen Berei­chen und Ebe­nen. Schon vor der Pan­de­mie hat­ten die­se Wer­te Ein­zug gehal­ten in Unter­neh­mens- und Füh­rungs­leit­li­ni­en. Gera­de der Pfle­ge­sek­tor kann hier nun mit gutem Bei­spiel vorangehen.

Ins­be­son­de­re die täg­li­che Aner­ken­nung leis­tet einen wich­ti­gen Bei­trag zur Zufrie­den­heit am Arbeits­platz. In der wert­schät­zen­den Mit­ar­bei­ter­füh­rung wird es dar­um gehen, dem kost­ba­ren Gut des (knap­pen) Mit­ar­bei­ters einen ent­spre­chen­den Umgang geprägt von Wert­schät­zung und Sicher­heit zukom­men zu las­sen. Und das ist nun wirk­lich kei­ne Kür.

Sinn­bild­lich muss der ver­ant­wor­tungs­be­wuss­te Arbeit­ge­ber von heu­te hohe Maß­stä­be im Schutz sei­ner Beleg­schaft anset­zen. Das gilt selbst­ver­ständ­lich auch für das Medi­um, dass sowohl die Mit­ar­bei­ter als auch die Bewoh­ner täg­lich haut­nah umgibt: Wäsche, Bewoh­ner­klei­dung und Dienstkleidung.

Zudem erscheint es gera­de­zu logisch, zusätz­lich die gesell­schaft­li­che Stoß­rich­tung hier auf­zu­neh­men und das gegen­wär­tig zuneh­men­de Ver­lan­gen nach umwelt­be­wuss­tem Han­deln auf­zu­grei­fen. Die kom­men­den Genera­tio­nen wer­den ihren künf­ti­gen Arbeit­ge­ber sehr inten­siv dahin­ge­hend bewer­ten, inwie­fern er zur Bekämp­fung der Kli­ma­kri­se bei­trägt. Nach­hal­ti­ges Han­deln wird zur Bedin­gung sine qua non des erfolg­rei­chen Arbeitgebers.

Sicherheit, Nachhaltigkeit und Anerkennung in einem

Die Gewähr­leis­tung einer zuver­läs­si­gen Erfül­lung der Auf­ga­ben in der Pfle­ge erfor­dert somit Signale.

Aus gutem Grund hat der Gesetz­ge­ber daher den Arbeit­ge­bern auch im Arbeits­schutz­recht auf allen Betriebs­ebe­nen auf­er­legt, dafür Sor­ge zu tra­gen, dass die Sicher­heit und Gesund­heit der Beschäf­tig­ten bei der Arbeit nicht gefähr­det wer­den. Das betrifft die tex­ti­le Aus­stat­tung des Per­so­nals in beson­de­rem Maße.

Auch die­se ist an den in § 3 Arb­SchG aus­ge­rich­te­ten Grund­sät­zen und den Grund­pflich­ten des § 4 Arb­SchG aus­zu­rich­ten. Dane­ben hat sich frei­lich her­aus­ge­stellt, dass es wenig sinn­voll für ein Unter­neh­men ist gewal­ti­ge Beträ­ge ins Arbeit­ge­ber­mar­ke­ting zu inves­tie­ren um dann an Cent-Beträ­gen bei­spiels­wei­se für eine ange­neh­me und siche­re Berufs­klei­dung zu sparen.

„Klei­der machen Leu­te“ ist kei­nes­wegs eine lee­re Flos­kel. Was in ande­ren Berei­chen wie der Bahn oder dem Flug­ver­kehr mit ent­spre­chen­der Berufs­klei­dung gelun­gen ist, wird auch in der Pfle­ge gelingen.

Die Klei­dung, die wir tra­gen, beein­flusst nach­weis­lich unser Den­ken und Han­deln – mit Wir­kung auf ande­re Per­so­nen und das eige­ne Selbst­wert­ge­fühl und Selbst­bild. Die Aus­stat­tung mit Dienst­klei­dung stellt dabei längst mehr als ein ein­heit­li­ches Erschei­nungs­bild dar. Es „ent­pri­va­ti­siert“ eine Ein­rich­tung nicht, son­dern professionalisiert.

Unter Ein­bin­dung che­mo­ther­mi­scher und des­in­fi­zie­ren­der Wasch­ver­fah­ren durch pro­fes­sio­nel­le Wäsche­rei­en schützt es die eige­nen Mit­ar­bei­ter sowie die zu betreu­en­den Bewoh­ner vor Über­tra­gungs­ri­si­ken und sichert kon­ti­nu­ier­lich alle Qua­li­täts­an­sprü­che, die in dem sen­si­blen Umfeld der Pfle­ge gel­ten. Eine sen­si­ble Funk­ti­on, die sich auf der Haus eige­nen Wasch­ma­schi­ne, oder gar pri­vat bei den Bediens­te­ten zu Hau­se nicht in ver­gleich­bar hohem Grad erfül­len lässt.

Wer die Gedan­ken von Aner­ken­nung und öko­lo­gi­scher Nach­hal­tig­keit mit den in Pfle­ge­ein­rich­tun­gen gefor­der­ten hohen Hygie­ne­stan­dards bei der Bereit­stel­lung von Dienst­klei­dung und Wäsche ver­ein­bart, gelangt mit sei­nen Mit­ar­bei­tern auf einen zukunfts­wei­sen­den Weg und anti­zi­piert fäl­li­ge Reformen.

Aner­ken­nung beginnt mit dem Erkennen.

Quel­le: Moritz Schäps­mei­er