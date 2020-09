Interview COVID-19 als Berufskrankheit: Was beim Versicherungsschutz zu beachten ist

Gerade in Zeiten von Corona ist der Versicherungsschutz für Covid-19-Infizierte von hoher Wichtigkeit. Deshalb haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob eine Erkrankung mit dem Coronavirus als Arbeitsunfall oder als Berufskrankheit zu werten ist. Was es zudem noch für den Versicherten zu beachten gilt, hat uns Herr Randolf Mäser von der BGW Mainz in einem kurzen Gespräch erläutert.