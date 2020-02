Anzeige Wärme- und Feuchtemanagement der Berufskleidung Die richtige Arbeitskleidung unterstützt hohe Leistungsfähigkeit

Ob nah am Feuer, in der Umgebung von Gefahrstoffen, in dunkler Nacht oder auch am Operationstisch: wir alle schätzen die konzentrierte Arbeit von Profis in kritischen Situationen – viele von Ihnen verlassen sich auf hochspezialisierte Bekleidung und Ausrüstung.