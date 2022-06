Gera­de für Senio­ren kön­nen Hit­ze­wel­len zu lebens­be­droh­li­chen Situa­tio­nen füh­ren. Bild: Sat­ja­wat Boontanataweepol/Dreamstime.com

„Sechs­und­drei­ßig Grad, und es wird noch hei­ßer…“: Weit frü­her als gedacht, sogar noch kurz vor Beginn des kalen­da­ri­schen Som­mers über­haupt, ist dies in wei­ten Tei­len Deutsch­lands bereits wie­der Rea­li­tät gewor­den. In der Spit­ze über 39 Grad, ein Rekord­wert für die­ses Datum, wur­den am ver­gan­ge­nen Sams­tag, 19. Juni, im bran­den­bur­gi­schen Cott­bus gemes­sen – im Wes­ten Deutsch­land war es nur unwe­sent­lich „küh­ler“.

Wäh­rend ein Groß­teil der Bevöl­ke­rung das hoch­som­mer­li­che Wet­ter genießt und die Frei­bä­der, Eis­ca­fés, Bier­gär­ten und Was­ser­spiel­plät­ze der Repu­blik einen Ansturm erle­ben, besteht für hoch­be­tag­te sowie kör­per­lich geschwäch­te Men­schen wie­der höchs­te Gefahr.

Studie: Zweiwöchige Extremhitze 2003 führte europaweit zu rund 45.000 zusätzlichen Toten

Denn Hit­ze­wel­len füh­ren erwie­se­ner­ma­ßen zu mehr Todes­fäl­len unter ihnen: So führ­ten die extre­men Tem­pe­ra­tu­ren, die von Anfang bis Mit­te August 2003 – inmit­ten des ohne­hin rekord­ver­däch­ti­gen dama­li­gen „Jahr­hun­dert­som­mers“ – in Euro­pa herrsch­ten, laut einer gemein­sa­men fran­zö­sisch-schwei­ze­risch-bel­gi­schen Stu­die zu schät­zungs­wei­se 45.000 zusätz­li­chen Todes­fäl­len in Euro­pa, davon rund 3.500 in Deutschland.

Und längst nicht jede Senio­ren-Ein­rich­tung ist, auch bedingt durch ihr Alter, bau­lich und gebäu­de­tech­nisch auf hohe Tem­pe­ra­tu­ren ein­ge­stellt – und ver­fügt etwa über eine Kli­ma­an­la­ge, eine geeig­ne­te Wär­me­däm­mung oder pas­si­ve Schutz­maß­nah­men wie Son­nen­se­gel oder zumin­dest Raum-Ventilatoren.

Zudem nei­gen älte­re Men­schen, auf­grund ihres schwä­cher aus­ge­präg­ten Durst­ge­fühls, oft dazu, unbe­wusst zu wenig Flüs­sig­keit zu sich zu neh­men. Was deren Gefahr, einem hit­ze­be­ding­ten Aus­fall von Kör­per­funk­tio­nen zu erlie­gen, deut­lich erhöht.

Brysch: „Hitzeleiden der 810.000 Pflegebedürftigen in den Heimen beenden!“

Deutsch­lands obers­ter Pati­en­ten­schüt­zer, Eugen Brysch, schlägt ange­sichts der wie­der aktu­el­len Pro­ble­ma­tik nun Alarm: „Die Poli­tik ist gefor­dert, das Hit­ze­lei­den der 810.000 Pfle­ge­be­dürf­ti­gen in den Hei­men zu been­den“, sag­te er dem „Spie­gel“.

Man habe die Zeit seit den ver­gan­ge­nen Hit­ze­s­om­mern, wie dem durch die unge­wöhn­lich lan­ge Dür­re­pe­ri­ode gekenn­zeich­ne­ten Som­mer 2018 oder den mit nie­mals zuvor gemes­se­nen Tem­pe­ra­tur-Extrem­wer­ten von bis zu 41,2 Grad Cel­si­us auf­war­ten­den Som­mer 2019, unge­nutzt ver­strei­chen las­sen, kri­ti­siert der Vor­sit­zen­de der „Stif­tung Patientenschutz“.

„Wie­der ist ein Jahr ver­gan­gen, und die Öffent­lich­keit merkt kaum, dass alte Men­schen in den Hei­men wei­test­ge­hend schutz­los den hohen Tem­pe­ra­tu­ren aus­ge­setzt sind.“ Neue Pfle­ge­hei­me müss­ten ab sofort mit bau­li­chen Schutz­maß­nah­men aus­ge­rüs­tet sein; älte­re Gebäu­de spä­tes­tens in drei Jah­ren nach­ge­rüs­tet werden.

Viele kleine Maßnahmen können unterstützen

Jedoch kön­nen Senio­ren- und Pfle­ge­hei­me ihren Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern auch ander­wei­tig – außer­halb von teu­ren Umrüs­tun­gen und Sanie­run­gen – das Leben im Hoch­som­mer etwas erleich­ten: indem man das som­mer­li­che Wet­ter ele­gant in den Tages­ab­lauf und die Akti­vi­tä­ten ein­baut. Etwa mit gesel­li­gem Drau­ßen­sit­zen im schat­ti­gen Innen­hof, sowie der Gabe von lecke­ren küh­len Geträn­ken, erfri­schen­dem Obst und Eis, wie es das gelun­ge­ne Bei­spiel aus einem Senio­ren­heim in Kai­sers­lau­tern demonstriert.

Außer­dem sind das Schlie­ßen von Jalou­sien und Vor­hän­gen, das Ver­tei­len von küh­len Hand­tü­chern für die Bewoh­ner­schaft sowie das kon­trol­lier­te Durch­lüf­ten in den frü­hen Mor­gen­stun­den, wei­te­re geeig­ne­te Tipps, um das Hit­ze­lei­den zu lindern.

Zielgruppengerechte Ansprache über die Tücken von Hitzewellen

Auf kom­mu­na­ler Ebe­ne rich­ten sich meh­re­re Städ­te gezielt an Senio­rin­nen und Senio­ren, um sie auf die mög­li­chen Hit­ze-Gefah­ren hin­zu­wei­sen: So gibt es immer mehr „Hit­ze-Akti­ons­plä­ne“, die gezielt Men­schen ab 65 Jah­ren anspre­chen sol­len. Neben bei­spiels­wei­se Frankfurt/Main, Erfurt und Mann­heim gibt es ein sol­ches Pro­gramm seit 2019 auch in Köln.

Gera­de Groß­städ­te sind auf­grund ihrer dich­ten Besie­de­lung und Ver­sie­ge­lung im Som­mer beson­ders von Tem­pe­ra­tur-Extrem­wer­ten betrof­fen – und ins­be­son­de­re die Köl­ner Innen­stadt ist für ihre som­mer­li­chen Hit­ze­s­taus und „tro­pi­schen Näch­te“ ohne nen­nens­wer­te Abküh­lung bekannt.

In einer groß ange­leg­ten Infor­ma­ti­ons­kam­pa­gne trat die Stadt dabei an die Öffent­lich­keit und rich­te­te sich gezielt an Senio­ren, um sie für das The­ma Hit­ze­schutz zu sen­si­bi­li­sie­ren. Sogar ein eige­nes, recht amü­san­tes Kam­pa­gnen-Lied gab es zur Kam­pa­gne (auf Kölsch, aber mit Untertitel ;-).

Weitergehende Hinweise

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Tipps, sowohl für den Haus- als auch den „Pfle­ge-Gebrauch“, gibt es unter ande­rem hier: