Der Früh­ling ist schon fast schon vor­bei, der Som­mer steht unmit­tel­bar vor der Tür und man merkt es mitt­ler­wei­le auch an den Tem­pe­ra­tu­ren. Zusam­men mit schö­nem Wet­ter und Son­nen­schein steigt die Anzahl derer, die ihre Frei­zeit zum Son­nen­ba­den oder Schwim­men im See und Frei­bad nut­zen. Dabei holt man sich schnell einen Son­nen­brand. Wie man sei­ne Haut am bes­ten davor schützt, wie Son­nen­cremes funk­tio­nie­ren und was es noch zu beach­ten gibt, haben wir an die­ser Stel­le zusammengefasst.

1. Sonnenschutz: Welche Möglichkeiten gibt es?

Das Bun­des­amt für Strah­len­schutz gibt eini­ge Tipps, um sich vor einer zu hohen UV-Strah­len­be­las­tung zu schüt­zen. Dazu gehö­ren unter anderem:

Star­ke Son­ne meiden,

Klei­dung und eine Kopf­be­de­ckung tragen,

die Augen mit einer Son­nen­bril­le schützen

und eincremen.

Sowohl Klei­dung als auch Kopf­be­de­ckung gibt es mit inte­grier­tem UV-Schutz. Bei einer Son­nen­bril­le soll­te ohne­hin ein Her­stel­l­er­hin­weis mit abso­lu­tem UV-Schutz (UV 400) vor­han­den sein.

2. Wie funktioniert Sonnencreme?

Zur Anwen­dung in Son­nen­schutz­mit­teln wur­den wur­den soge­nann­te UV-Fil­ter ent­wi­ckelt. Hier­bei han­delt es sich um Sub­stan­zen, die die schäd­li­che ultra­vio­let­te Strah­lung der Son­ne nicht durch die Haut las­sen sollen.

Man unter­schei­det zwei For­men der UV-Fil­ter: Orga­nisch-che­mi­sche Fil­ter errei­chen ihre Schutz­wir­kung durch Mole­kü­le, die die Son­nen­strah­len auf­neh­men und in Wär­me umwan­deln. Dem­ge­gen­über ent­hal­ten mine­ra­li­sche (phy­si­ka­li­sche) Fil­ter Pig­men­te ent­hal­ten, die das Son­nen­licht reflek­tie­ren. Vie­le Son­nen­schutz­mit­tel ent­hal­ten bei­de Arten.

Anhand des Licht­schutz­fak­tors kann man unter Beach­tung des Haut­typs her­aus­fin­den, wie gut das jewei­li­ge Son­nen­schutz­mit­tel schützt. Je höher der Wert, des­to höher der Schutz.

Jedoch schützt kei­ne Creme, kein Spray zu 100 Pro­zent vor der UV-Strah­lung. Aus die­sem Grund soll­te immer auch an zusätz­li­che Schutz­maß­nah­men, wie bei­spiels­wei­se das Tra­gen ange­mes­se­ner Klei­dung, gedacht werden.

Unbe­deck­te Haut­stel­len soll­ten immer ein­ge­cremt wer­den und gera­de bei Säug­lin­gen, Babys und Klein­kin­dern bis zwei Jah­re soll­te trotz des Haut­schut­zes eine direk­te Son­nen­ein­strah­lung ver­mie­den wer­den, dazu rät auch das Bun­des­in­sti­tut für Risi­ko­be­wer­tung.

3. Ist Sonnencreme gefährlich?

Gesund­heit­li­che Beein­träch­ti­gun­gen (ent­hal­te­ne Nano­par­ti­kel, Gefahr vor Krebs) sind nach dem der­zei­ti­gen Stand der Wis­sen­schaft nicht zu erwarten.

In der Euro­päi­schen Uni­on dür­fen nur Pro­duk­te mit bewer­te­ten UV-Fil­tern ver­kauft wer­den. Zuvor muss die Bewer­tung durch das wis­sen­schaft­li­che Exper­ten­gre­mi­um der EU-Kom­mis­si­on („Sci­en­ti­fic Com­mit­tee on Con­su­mer Safe­ty“ [SCCS]) die siche­re Ver­wen­dung als UV-Fil­ter in Son­nen­schutz­mit­teln bis zu einer genann­ten Höchst­kon­zen­tra­ti­on bestä­tigt haben. Zur­zeit sind in der Uni­on ins­ge­samt 30 Fil­ter­sub­stan­zen zur Ver­wen­dung in Son­nen­schutz­mit­teln zugelassen.

Nach Anga­ben des Deut­schen Krebs­for­schungs­zen­trums (DKFZ) gibt es kei­ne Beleg­te und kei­ne wis­sen­schaft­li­chen Ver­öf­fent­li­chun­gen in Form von kli­ni­schen Stu­di­en, die eine Erhö­hung des Krebs­ri­si­kos ver­mu­ten lässt.

4. Was ist bei der Wahl des Sonnenschutzmittels zu beachten?

Grund­sätz­lich soll­te das Son­nen­schutz­mit­tel fol­gen­de Kri­te­ri­en erfüllen:

Der Licht­schutz­fak­tor ist aus­rei­chend hoch.

Das Son­nen­schutz­mit­tel schützt sowohl vor UV-B- als auch UV-A-Strahlung.

Des Wei­te­ren soll­te das Schutz­mit­tel früh­zei­tig (20–30 Minu­ten vor dem Auf­ent­halt in der Son­ne) und in aus­rei­chen­der Men­ge auf­ge­tra­gen, sowie regel­mä­ßig nach­ge­cremt werden.

Bezüg­lich der Men­ge gilt die Faust­re­gel, dass eine 200 ml-Fla­sche nach cir­ca fünf­ma­li­gem Auf­tra­gen bei einem Erwach­se­nen auf­ge­braucht sein soll­te. Und man soll­te sich alle zwei Stun­den nach­cre­men, vor allem natür­lich nach dem Baden und abtrocknen.

5. Welches Sonnenschutzmittel bei empfindlicher Haut, polymorphe Lichtdermatose, Neurodermitis und co.?

Sowohl bei spe­zi­el­len Haut­ty­pen, Haut­er­kran­kun­gen als aber auch bei Klein­kin­dern und Babys ist ein ange­pass­tes Son­nen­schutz­mit­tel zu emp­feh­len. Es gibt zum Bei­spiel in Apo­the­ken Pro­duk­te, die gemäß den Leit­li­ni­en der Gesell­schaft für Der­mo­phar­ma­zie als Der­mo­kos­me­ti­ka bezeich­net wer­den. Hin­ter­grund ist, dass in die­sen Mit­teln Pro­duk­te sowohl kos­me­ti­sche als auch der­ma­to­lo­gi­sche sowie phar­ma­zeu­ti­sche Aspek­te Berück­sich­ti­gung finden.

Bei­spiels­wei­se ver­füg­ten die­se Son­nen­schutz­mit­tel über einen aus­rei­chen­den Schutz vor UV-B- und UV-A-Strah­len, sind aber eben auch auf den Schutz beson­de­rer Haut­ty­pen abge­stimmt. Die­se Wir­kung wird unter ande­rem durch die Bei­ga­be ent­spre­chen­der haut­pfle­gen­der oder haut­be­ru­hi­gen­der Wirk­stof­fe, wie bei­spiels­wei­se Anti­oxyd­an­zi­en oder Repa­ra­tu­ren­zy­me­ne, erzielt.