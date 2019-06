Der Fachkräftemangel in der Pflege ist ein sich seit einigen Jahren abzeichnender Trend. In Deutschland sind immer weniger Menschen gewillt, einen Beruf im Bereich der Pflege zu erlernen und dort zu arbeiten. Diejenigen, die als Teilzeit-Pflegekraft beschäftigt sind, werden nun von dem DBfK gebeten, an einer neuen Umfrage teilzunehmen.

Es soll ermittelt werden, ob sich ehemalige Pflegekräfte bzw. Teilzeitarbeitende zu einer Rückkehr bewegen lassen und unter welchen Umständen sie ihre Arbeitszeit erhöhen würden.

Um dem Fachkräftemangel entegegenzuwirken gilt seit dem 1.Januar 2019 das Pflegepersonalstärkungsgesetz PpSG. Dadurch können deutschlandweit stationär insgesamt 13.000 neue Pflegekräfte eingestellt werden. Jedoch stehen den Arbeitgebern häufig keine neuen Pflegekräfte zur Verfügung. Selbst wenn die Arbeitegber gewillt sind, neues Fachpersonal einzustellen – der Markt ist seit längerem leergefegt: Bereits 2011 berichtete die Süddeutsche Zeitung, dass für das Jahr 2025 ein Bedarf von knapp 940.000 Vollzeitstellen prognostiziert werden könne. Dabei wurde ein Mangel von 112.000 Fachkräften festgestellt.

Auch interessant Ein Blick in die Zukunft 500.000 Pflegefachkräfte bis 2035 benötigt Diese Simulationsrechnung sollte einen Anstoß geben: Bis 2035 werden vier Millionen Menschen pflegebedürftig sein. Dazu benötigt es 500.000 Pflegefachkräfte – also rund 44 Prozent mehr als aktuell vorhanden.

Hoher Anteil an Teilzeitkräften

In der aktuellen Destatis Pflegestatistik 2017 des statistischen Bundesamtes wird der Fachkräftemangel in Pflegeheimen einmal mehr deutlich hervorgehoben. Auf circa 3,4 Millionen Pflegebedürftige kommen 2017 nur knapp 764.000 Fachkräfte für Pflegeheime. Davon sind fast 313.000 in Teilzeit über 50% beschäftigt. Dazu kommen knapp 170.000 weniger oder geringfügig Beschäftigte. In der ambulanten Pflege sind es ebenfalls verhältnismäßig viele. Dort waren von 390.000 Pflegekräften insgesamt fast 270.000 in Teilzeit beschäftigt, über 140.000 mit einem Arbeitsanteil von über 50%. Gerade diese hohen Quoten will der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) nun genauer untersuchen. Man vermutet bei den Teilzeitarbeitern über 50% Potenzial, dem stetigen Fachkräfteverlust entgegenzuwirken.

DBfK ruft Umfrage ins Leben

Eingeladen an der Umfrage teilzunehmen sind alle Pflegekräfte, die auf Teilzeit oder nach dem “Arbeit-auf-Abruf-Model” im Pflegeberich tätig sind. Auch ehemalige Pflegekräfte werden gebeten, den Fragebogen auszufüllen.

Es soll ermittelt werden, ob sich ehemalige Pflegekräfte zu einer Rückkehr bewegen lassen und unter welchen Umständen sie ihre Arbeitszeit erhöhen würden. Dabei soll vor allem hervorgehoben werden, wie die Verhältnisse zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber stehen. Fordern die Einrichtungen überhaupt eine Erhöhung der Arbeitsstunden und welche Forderungen gibt es von Seiten des Fachpersonals?

Auch interessant Personalbindung Das macht einen guten Dienstplan aus Für Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, ist ein gut funktionierender Dienstplan unabdingbar. Um seine Mitarbeiter zu binden, gerade in den schweren Zeiten des Fachkräftemangels, lohnt sich die Investition in eine organisierte Arbeitsstruktur um so mehr. Worauf kommt es bei einem funktionierenden Dienstplan an?

Ein positives Umfrageergebnis wäre für die Pflegeeinrichtungen von großer Relevanz. Bisherige Lösungsansätze zur Minderung des Personalmangels erwiesen sich als schwierig. Die Einrichtung neuer Ausbildungsplätze ist zeit- und kostenaufwändig. Auch aus Drittstaaten strömen weniger Bewerber ein als zunächst vermutet. Gerade deshalb erhofft man sich von dem vorhandenen Personal die Bereitschaft, ihre Arbeiszeit aufzustocken.

Die Umfrage ist anonym und läuft seit dem 1.Juni. Bis zum 31.Juli haben Pflegebeschäftigte noch Zeit an der Befragung teilzunehmen.