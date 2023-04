Anzeige Ein ganzes Hochre­gal­la­ger in einem Wäsche­con­tai­ner Mehrweg statt Einweg: Regio­nale Textil­ver­sor­ger schaf­fen Versor­gungs­si­cher­heit

Die aktuelle Erfah­rung aus der Corona-Pande­mie hat uns eindrucks­voll gezeigt, wie labil die Versor­gungs- und Beschaf­fungs­si­cher­heit der Klini­ken in Deutsch­land ist. Ohne medizi­ni­sche Arbeits­schutz- und Berufs­klei­dung steht ein Kranken­haus inner­halb weniger Tage still. Ohne regio­nale Produk­tion und Vorhal­tung von geeig­ne­ten Schutz­ma­te­ria­lien besteht ein großes Sicher­heits­de­fi­zit. Es ist also absolut sinnvoll, geeig­nete Sicher­heits­vor­keh­run­gen unter Einbe­zug regio­na­ler Struk­tu­ren zu treffen.