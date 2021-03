Zum vierten Mal in Folge lädt die TOP-Phlebologie am 12. Juni zu einem hochspannenden Programm mit Top-Themen aus der Phlebologie ein! Bereits letztes Jahr als Hybrid-Veranstaltung erfolgreich durchgeführt, findet der Kongress erneut im virtuellen Vortragssaal statt. Das besondere an dem Format? Interaktion ist ausdrücklich erwünscht, individuelle Fragen werden beantwortet!

Am 12. Juni 2021 lädt die TOP-Phle­bo­lo­gie erneut in den vir­tu­el­len Kon­gres­saal ein und erneut dür­fen sich die Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen auf span­nen­de, wich­ti­ge und vor allem aktu­el­le The­men aus der Phle­bo­lo­gie freu­en. Die Beson­der­heit an dem Kon­gress ist, dass er als inter­ak­ti­ve, web­ba­sier­te Hybrid­ver­an­stal­tung aus­ge­tra­gen wird. Das heißt: Star­re Fron­tal­vor­trä­ge müs­sen Sie hier nicht befürch­ten, Sie sind kein pas­si­ver Zuschau­er! Viel­mehr ist das For­mat so aus­ge­legt, dass sich alle Teil­neh­men­den inter­ak­tiv am Kon­kgress betei­li­gen und auf die­se Wei­se auch ihre indi­vi­du­el­len Fra­gen stel­len können.

„Wir haben die TOP-Phle­bo­lo­gie bereits im ver­gan­ge­nen Jahr erst­mals als inter­ak­ti­ve, web­ba­sier­te Hybrid­ver­an­stal­tung orga­ni­siert. Hoch erfreut durf­ten wir fest­stel­len, dass das Kon­zept ange­nom­men wur­de und wir sogar mehr Teil­neh­mer begrü­ßen konn­ten, als in den Jah­ren zuvor.“ – so Dr. med. Tobi­as Hirsch, Fach­arzt für Inne­re Medizin/Angiologie und Wis­sen­schaft­li­cher Lei­ter der TOP-Phlebologie

Ein buntes Programm mit besonderen Highlights

Das Pro­gramm ist bunt bestückt, ins­ge­samt neun Refe­ren­ten und Refe­ren­tin­nen hält der Phle­bo­lo­gie-Kon­gress bereit. Den Auf­takt wird Prof. Dr. med. Bir­git Kah­le machen und zum The­ma „Besen­rei­ser: Dosis, Volu­men, Kom­pres­si­on – was macht den Unter­schied?“ refe­rie­ren. Wei­ter wird mit es mit dem Pro­gramm­punkt „Behand­lung der Rezi­div-Vari­ko­se – tech­ni­sche Aspek­te und Daten­la­ge“ mit Dr. med. Tho­mas Wei­ler gehen. Auch Dr. Hirsch sowie Prof. Groß­kopf wer­den Ein­blick in ihre Exper­ten­ge­bie­te geben, „Kon­tra­in­di­ka­tio­nen und Risi­ken der Kom­pres­si­ons­the­ra­pie“ (Dr. Hirsch) zum einen, und „Haf­tungs­fal­le Auf­klä­rung“ (Prof. Groß­kopf) zum ande­ren. Einen Blick auf die Kom­pres­si­ons­the­ra­pie wird auch Prof. Dr. med. Jürg Haf­ner wer­fen, mit dem Fokus auf die Anwen­der­freund­lich­keit die­ser Behand­lungs­me­tho­de.

Wei­te­re Akzen­te set­zen die Dipl.-Psychologin Gabrie­le Erba­cher, die die Rol­le der psy­cho­lo­gi­schen Aspek­te beim Lipö­dem-Syn­drom the­ma­ti­sie­ren wird, Dr. med. Uwe Wahl, der über das „Venen­lei­den im Rah­men der beruf­li­chen Expo­si­ti­on“ spre­chen wird sowie Dr. med. Sven-Kars­ten Peters vom Frank­fur­ter Flug­ha­fen, der die Fra­ge „Wie hoch ist das Throm­bo­se­ri­si­ko bei Flug­rei­sen­den wirk­lich“ einer Beant­wor­tung zufüh­ren möch­te. Bevor es in die Dis­kus­si­on und in die Lern­er­folgs­kon­trol­le geht, dür­fen sich die Teil­neh­men­den dann noch auf das span­nen­de The­ma „Inter­ven­tio­nel­le The­ra­pie venö­ser Mal­for­ma­tio­nen beim Klip­pel-Tré­nau­nay-Syn­drom“ mit Prof. Dr. med. Wal­ter Wohl­ge­muth freuen.

„Ein Feu­er­werk der guten Lau­ne“ - Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf über die TOP-Phle­bo­lo­gie 2020

Das Programm auf einen Blick: