Stada-Gesundheitsreport Trotz Krankheit ins Büro

Mit Schnupfen und Husten im Büro sitzen - das ist für viele nicht ausgeschlossen. In den meisten Fällen wollen die Erkälteten ihre Arbeitskollegen nicht im Stich lassen oder haben einfach zu viel zu tun. Das geht aus dem STADA-Gesundheitsreport 2016 hervor. Heute am Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz soll auf die Bedeutung der Gesundheit im Arbeitsalltag aufmerksam gemacht werden.