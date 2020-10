Betreuungsstreit Vollmacht nur bei klarer Geschäftsunfähigkeit unwirksam

Bei der Feststellung der Geschäftsfähigkeit (bzw. Geschäftsunfähigkeit) einer in ihrer geistigen Gesundheit her angeschlagenen Person, kommt es nicht darauf an, ob diese noch in der Lage ist auch komplexe Sachverhalte zu überblicken. So der BGH in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss, in welchem er die Auffassung der Vorinstanz bestätigte.