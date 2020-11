Ist die Ernährung in vollstationären Pflegeeinrichtungen ausreichend ausgewogen? Da hier Defizite vermutet werden und die Datengrundlage dazu offenbar dünn ist, will man in Sachsen mithilfe eines geförderten Projekts für mehr Klarheit sorgen.

Beim The­ma Ernäh­rung haben voll­sta­tio­nä­re Pfle­ge­ein­rich­tun­gen offen­bar Nach­hil­fe­be­darf. In einer gemein­sa­men Pres­se­mit­tei­lung der Ersatz­kas­sen Sach­sen von Anfang Okto­ber wird bemän­gelt, dass trotz ver­schie­de­ner Stan­dards und Leit­li­ni­en zur aus­ge­wo­ge­nen Ernäh­rung wei­ter­hin Defi­zi­te in den Ein­rich­tun­gen bestehen. Lei­der fehlt es hier­zu jedoch an einer umfas­sen­den Daten­la­ge. Ändern soll dies nun ein von den Ersatz­kas­sen in Sach­sen geför­der­tes Pro­jekt der pari­kom GmbH in Koope­ra­ti­on mit dem Pari­tä­ti­schen Sachsen.

Im Rahmen des Projekts sollen bis Februar 2022 eine Ist-Stand-Erhebung durchgeführt und zentrale Fragen geklärt werden:

Wie aus­ge­wo­gen ist das Ver­pfle­gungs­an­ge­bot in der sta­tio­nä­ren Pfle­ge?

Wel­che Rah­men­kon­zep­te bzw. zur aus­ge­wo­ge­nen Ernäh­rung, Ess­at­mo­sphä­re etc. sind in der sta­tio­nä­ren Pfle­ge vorhanden?

Inwie­weit wer­den aktu­el­le Qua­li­täts­stan­dards bzw. Leit­li­ni­en zur aus­ge­wo­ge­nen Ernäh­rung in der sta­tio­nä­ren Pfle­ge umgesetzt?

Anja Schind­helm, Lei­te­rin des Pro­jekts, erhofft sich ähn­li­che Erfol­ge wie bei einem ver­gan­ge­nen Pro­jekt zur Ermitt­lung der Ernäh­rungs­wei­se in der sta­tio­nä­ren Jugend­hil­fe. „Mit Befra­gun­gen von Ein­rich­tungs­lei­tun­gen und Fach­kräf­ten konn­ten wir schließ­lich in der Jugend­hil­fe ein sehr dif­fe­ren­zier­tes Bild zeich­nen, wo die Hür­den, aber auch Ansatz­punk­te lie­gen, um die aus­ge­wo­ge­ne Ernäh­rung zu beför­dern. Genau­so kon­struk­tiv möch­ten wir mit den sta­tio­nä­ren Pfle­ge­ein­rich­tun­gen in Sach­sen arbei­ten“, so Schindhelm.

Auch Bian­ca Ste­phan, Ver­ant­wort­li­che für Gesund­heits­för­de­rung in der Lan­des­ver­tre­tung des Ver­ban­des der Ersatz­kas­sen (vdek), betont, dass aus­ge­wo­ge­ne Ernäh­rung und die dies­be­züg­li­chen Wün­sche von Bewoh­nern mehr Auf­merk­sam­keit brau­chen: „In Sach­sen leben 60.000 Pfle­ge­be­dürf­ti­ge in sta­tio­nä­ren Pfle­ge­ein­rich­tun­gen. Doch es gibt wenig Wis­sen dar­über, wie gut die Ver­pfle­gung dort ist.“

DGE-Auswertung bestätigt Mangelernährung in Krankenhäusern und Pflegeheimen

Dass dies nicht nur ein Pro­blem in Sach­sen ist, zeig­te auch eine Aus­wer­tung aus dem ver­gan­ge­nen Jahr der DGE und der DGEM (Deut­sche Gesell­schaft für Ernäh­rungs­me­di­zin) im Rah­men der Sta­tis­tik­erhe­bun­gen für den nächs­ten DGE-Ernäh­rungs­be­richt. Die Rechts­de­pe­sche berich­te­te hier­über. Dem­nach sei­en zu vie­le Pati­en­ten oder Heim­be­woh­ner man­gel­er­nährt. Die Man­gel­er­näh­rung traf auf ins­ge­samt bis zu 30 % der Kran­ken­haus­pa­ti­en­ten und auf 25 % der Pfle­ge­heim­be­woh­ner zu. Auch im Ver­gleich zu ande­ren euro­päi­schen Län­dern schnit­ten die deut­schen Gesund­heits­ein­rich­tun­gen in die­ser Hin­sicht schlech­ter ab.

Befragungen laufen bis Ende 2021

Für das Pro­jekt der Ersatz­kas­sen Sach­sen sol­len nun nach der coro­nabe­dingt ver­zö­ger­ten Start­pha­se säch­si­sche Pfle­ge­ein­rich­tun­gen für die Mit­wir­kung gewon­nen wer­den. Bis Ende 2021 wer­den Heim­lei­tun­gen, Küchen­lei­tun­gen und Heim­bei­rä­te zu ernäh­rungs­spe­zi­fi­schen Aspek­ten in der jewei­li­gen Ein­rich­tung befragt. Zudem erfolgt in aus­ge­wähl­ten Ein­rich­tun­gen die Ana­ly­se von Spei­se­plä­nen anhand von Qua­li­täts­kri­te­ri­en der Deut­schen Gesell­schaft für Ernährung.

Die Ergeb­nis­se und dar­aus abge­lei­te­te Bedar­fe wer­den in einem öffent­lich zugäng­li­chen Pro­jekt­be­richt zusam­men­ge­fasst. Zudem sol­len Bei­spie­le die Situa­ti­on illus­trie­ren und ers­te Impul­se für die prak­ti­sche Umset­zung dienen.