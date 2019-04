Ausweitung des Sprechstundenangebots Ärzte sollen noch mehr leisten

"Das Mindestsprechstundenangebot der Vertragsärzte für die Versorgung von gesetzlich versicherten Patienten wird von 20 auf 25 Stunden erhöht", so steht es in dem Koalitionsprogramm. Der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hat nun die Frage aufgeworfen, was das für einen Arzt mit bereits durchschnittlichen 52 Wochenarbeitsstunden bedeutet.