Quali­täts­maß­stab HKP-Richt­li­nie + Rahmen­emp­feh­lung in der Wundver­sor­gung

Die aktuelle HKP-Richt­li­nie sowie die diese konkre­ti­sie­rende Rahmen­emp­feh­lung gemäß § 132a Abs. 1 SGB V haben diesen Quali­täts­an­spruch recht­lich fixiert. Demnach sollen seit dem 1. Oktober 2022 die Versor­gung von chroni­schen Wunden gemäß Leistungs­zif­fer 31a der HKP-Richt­li­nie nur noch von spezia­li­sier­ten Pflege­diens­ten oder spezia­li­sier­ten Einrich­tun­gen zur Wundver­sor­gung vorge­nom­men werden dürfen. Diese „spezia­li­sier­ten Einrich­tun­gen“ müssen nunmehr den Quali­täts­an­for­de­run­gen des § 6 der Rahmen­emp­feh­lung genügen.

Neben dem Einsatz von entspre­chend quali­fi­zier­tem Perso­nal, sowohl als handelnde als auch als verant­wort­li­che Pflege­fach­per­so­nen muss jährlich ein entspre­chen­der Fortbil­dungs­um­fang von mindes­tens 10 ZEITSTUNDEN nachge­wie­sen werden.

Die Rolle der Pflege­kam­mer bei Fort- und Weiter­bil­dung

In diesem Zusam­men­hang ist es äußerst spannend abzuwar­ten, welche Rolle die Pflege­kam­mern NRW bezüg­lich der Quali­täts­si­che­rung in der Wundver­sor­gung einneh­men wird.

Denn grund­sätz­lich ist es so, dass die Kammern im Rahmen der Fort- und Weiter­bil­dung folgende Aufga­ben wahrneh­men:

Festle­gung von Standards: Pflege­kam­mern können Standards und Richt­li­nien für die Ausbil­dung, Fortbil­dung und Praxis entwi­ckeln und veröf­fent­li­chen. Diese Standards dienen als Referenz für Pflege­kräfte und Bildungs­ein­rich­tun­gen, um sicher­zu­stel­len, dass seitens der Pflege­kräfte die Pflege und Versor­gung der Patien­ten auf dem anerkann­ten Stand der Forschung und bewähr­ter Prakti­ken erfolgt. Zerti­fi­zie­rung und Akkre­di­tie­rung: Pflege­kam­mern könnten Zerti­fi­zie­rungs­pro­gramme oder Akkre­di­tie­run­gen für Pflege­kräfte in der Wundver­sor­gung anbie­ten. Diese Programme bestä­ti­gen, dass eine Pflege­kraft über bestimmte Kennt­nisse und Fähig­kei­ten verfügt, um in der Wundver­sor­gung kompe­tent handeln zu dürfen. Überwa­chung der Praxis: Pflege­kam­mern können die Quali­tät der Wundver­sor­gung überwa­chen, indem sie Standards für die Praxis festle­gen und sicher­stel­len, dass Pflege­kräfte diese einhal­ten. Inter­es­sen­ver­tre­tung: Pflege­kam­mern setzen sich ferner für die Inter­es­sen der Pflege­kräfte ein. Dies könnte auch die Förde­rung von angemes­se­nen Fort- und Weiter­bil­dungs­mög­lich­kei­ten in der Wundver­sor­gung einschlie­ßen.

Es ist jedoch wichtig zu beach­ten, dass die Rolle der Kammer hinsicht­lich Inten­si­tät und Handlungs­über­nah­men von Berufs­gruppe zu Berufs­gruppe und Tätig­keits­schwer­punk­ten sich unter­schei­den können. Mithin ist es für alle pflege­ri­schen Wundbe­han­deln­den äußerst wichtig zu erfah­ren, welche Positio­nie­rung die Pflege­kam­mer NRW im Bereich der Fort- und Weiter­bil­dung von Pflege­fach­per­so­nen bei der Versor­gung chroni­scher Wunden einnimmt.

Die Präsi­den­ten der Pflege­kam­mer NRW auf dem IWC

Die Veran­stal­ter des Inter­dis­zi­pli­nä­ren WundCon­gress (IWC) sind hoch erfreut, dass sie die Präsi­den­tin der Pflege­kam­mer NRW für einen Vortrag gewin­nen konnten. Am 30.11.2023 steht Sandra Postel den Teilneh­mern des Inter­dis­zi­pli­nä­ren WundCon­gres­ses in den Kölner Sartory Sälen für deren Fragen zur Verfü­gung. Ihr Vortrags­ti­tel lautet: Fort- und Weiter­bil­dungs­ver­pflich­tung in der Wundver­sor­gung – Welche Rolle spielt die Pflege­kam­mer. Eine wichtige Frage bleibt in diesem Zusam­men­hang zu klären, ob die Pflege­kam­mer den Prozess der Heilkun­de­über­tra­gung, insbe­son­dere im Bereich des Wundma­nage­ments, unter­stüt­zen oder sogar zielfüh­rend beschleu­ni­gen kann. Ein brand­ak­tu­el­les Thema in einer Zeit des Umbruchs.