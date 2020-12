Die Regularien für die Verordnungen von Verbandmitteln wurden verändert. Ausgehend von der Legaldefinition des Verbandmittels im Heil- und Hilfsmittelgesetz waren in dem Versorgungssektor „chronische Wunde“ in der Vergangenheit eine Fülle von Nachbesserungen, Interventionen und zum Teil inhaltlich kollidierender Gesetze zu beobachten. Seit der Änderung der Arzneimittel-Richtlinie scheint nun Ruhe eingekehrt zu sein. Die Rechtsdepesche für das Gesundheitswesen (RDG) hat mit Juliane Pohl, Leiterin Referat Ambulante Gesundheitsversorgung beim Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) über die neue Situation gesprochen. Das Interview führte Chefredakteur Michael Schanz.

RDG: Sehr geehr­te Frau Pohl, wie­so hat der Pro­zess um die Ver­ord­nungs­fä­hig­keit von Ver­band­mit­teln so lan­ge gedau­ert und sind Sie zufrie­den mit den Ergebnissen?

Pohl: Uns wäre es auch lie­ber gewe­sen, wenn es schnel­ler gegan­gen wäre! Aber es gab qua­si eine dop­pelt-lan­ge Ver­fah­rens­dau­er: Zunächst ist der Bun­des­tag 2017 mit dem „Heil- und Hilfs­mit­tel-Ver­sor­gungs­ge­setz“ (HHVG) einen rich­ti­gen Schritt zur Ver­sor­gung mit Ver­band­mit­teln gegan­gen. Nach Jah­ren der Unsi­cher­heit gab es end­lich eine ver­nünf­ti­ge Rege­lung, vor allem für Men­schen mit chro­ni­schen Wun­den. Die meis­ten eta­blier­ten Ver­band­mit­tel wur­den zuge­las­sen, auch die moder­nen, hydro­ak­ti­ven. Aller­dings ging es 2019 mit dem „Gesetz für mehr Sicher­heit in der Arz­nei­mit­tel­ver­sor­gung“ (GSAV) lei­der wie­der zurück. Das GSAV hat Pro­duk­te wie­der aus­ge­schlos­sen, die phar­ma­ko­lo­gi­sche, immu­no­lo­gi­sche oder meta­bo­li­sche Wir­kun­gen haben. Der Gemein­sa­me Bun­des­aus­schuss (G‑BA) hat mit der Ände­rung der Arz­nei­mit­tel-Richt­li­nie dann noch eine Rol­le rück­wärts hin­ge­legt. Laut Abschnitt P und der Anla­ge Va müs­sen bei den soge­nann­ten Ver­band­mit­teln und sons­ti­gen Pro­duk­ten zur Wund­be­hand­lung unter ande­rem anti­mi­kro­biel­le und sil­ber­hal­ti­ge Wund­auf­la­gen ihren Nut­zen geson­dert nach­wei­sen. Das hal­ten wir für einen gro­ßen Feh­ler, weil es vie­le im Pra­xis­all­tag erfolg­reich ver­wen­de­te Wund­ver­bän­de nicht berück­sich­tigt. Das hat den Fort­schritt des HHVG teil­wei­se wie­der ein­kas­siert. Wie gesagt: Schnel­ler wäre bes­ser gewe­sen. Vor allem für die betrof­fe­nen Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten. Und gut gere­gelt ist es bei Wei­tem noch nicht. Allein die sehr knap­pe Über­gangs­frist von einem Jahr führt dazu, dass Ärz­tin­nen und Ärz­te sowie Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten in abseh­ba­rer Zeit die gewohn­ten Ver­band­mit­tel nicht mehr nut­zen kön­nen. Hier sind Ver­sor­gungs­brü­che zu befürchten und bei anti­mi­kro­biel­len Pro­duk­ten auch der Ein­satz von Anti­bio­ti­ka als Ersatz, was eigent­lich zu ver­mei­den ist.

RDG: Sie sehen die Ver­sor­gung von Pati­en­ten mit Wund­ver­bän­den vor gefähr­li­chen Eng­päs­sen. Wieso?

Pohl: Mit dem GSAV und der ent­spre­chen­den Arz­nei­mit­tel-Richt­li­nie des G‑BA sind eini­ge beson­ders wir­ken­de Ver­band­mit­tel nicht mehr in der GKV erstat­tungs­fä­hig. Die­se anti­mi­kro­biel­len und sil­ber­hal­ti­gen Wund­auf­la­gen müs­sen nach einer Über­gangs­frist neue, sehr auf­wen­di­ge Wir­kungs­nach­wei­se erbrin­gen. Das schränkt die Viel­falt der moder­nen Ver­band­mit­tel stark ein. Fal­len die­se Pro­duk­te ganz aus der Erstat­tung der GKV her­aus, trifft das vor allem die­je­ni­gen, die sich die­se not­wen­di­gen Pro­duk­te finan­zi­ell aus der eige­nen Tasche nicht leis­ten kön­nen. Das wäre eine erheb­li­che Ver­schlech­te­rung der Ver­sor­gung. Außer­dem besteht die Gefahr, dass etli­che Ver­band­mit­tel für infi­zier­te Wun­den nicht mehr zur Verfügung ste­hen. Wenn des­halb dann Anti­bio­ti­ka ver­schrie­ben wer­den, wider­spricht das dem medi­zi­ni­schen Grund­satz einer loka­len anti­mi­kro­biel­len The­ra­pie. Das kann die Ent­wick­lung von resis­ten­ten Kei­men fördern.

RDG: Was genau kri­ti­sie­ren Sie an der Ände­rung der Arz­nei­mit­tel-Richt­li­nie im Bereich der Verbandmittel?

Pohl: Laut der G‑BA-Richt­li­nie sind bestimm­te anti­mi­kro­biel­le Wund­auf­la­gen nur noch als sons­ti­ge Ver­band­mit­tel zuge­las­sen, wenn sie in der Wund­auf­la­ge wir­ken, nicht aber an oder in der Wun­de selbst. Das ist in der Pra­xis völ­lig untauglich.Es ist kaum mög­lich, dies der­ar­tig lokal begrenzt nach­zu­wei­sen. Beson­ders in der The­ra­pie kom­ple­xer und infi­zier­ter Wun­den wür­de das nach der ein­jäh­ri­gen Über­gangs­frist eine gro­ße Lücke rei­ßen. Der Ver­sor­gungs­an­spruch von Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten wäre mas­siv ein­ge­schränkt. Die gefor­der­ten Nut­zen­nach­wei­se für die betrof­fe­nen anti­mi­kro­biel­len und sil­ber­hal­ti­gen Wund­auf­la­gen sind so auf­wen­dig, dass sie nicht recht­zei­tig zu erbrin­gen sind. Die­se Nach­wei­se sind aber erfor­der­lich, damit die­se Pro­duk­te in die Anla­ge Va der Arz­nei­mit­tel-Richt­li­nie auf­ge­nom­men und dann aus­nahms­wei­se ver­ord­net wer­den kön­nen. Ein Teu­fels­kreis. Wenn der nicht durch­bro­chen wird, dro­hen erprob­te und bewähr­te Pro­duk­te vom Markt zu verschwinden.

RDG: Es ist abseh­bar, dass es Frik­tio­nen im Bereich der nicht­ärzt­li­chen Leis­tungs­er­brin­ger in der Wund­ver­sor­gung geben wird. Wel­che Posi­ti­on nimmt der Bun­des­ver­band Medi­zin­tech­no­lo­gie in die­sem Zusam­men­hang ein?

Pohl: Wir erwar­ten durch die zuneh­men­de Ambu­lan­ti­sie­rung, durch die aktu­el­len poli­ti­schen Anstren­gun­gen durch­aus Ver­schie­bun­gen, auch in der Gesund­heits­ver­sor­gung ins­ge­samt. Vie­le Tätig­kei­ten wer­den sich neu aus­rich­ten, bei­spiels­wei­se durch die Stär­kung und Auf­wer­tung des Pfle­ge­be­rufs, die Mög­lich­keit, Auf­ga­ben zu dele­gie­ren. Die­se Ent­wick­lun­gen sind span­nend. Der Bun­des­ver­band Medi­zin­tech­no­lo­gie (BVMed) befür­wor­tet die­se Ver­än­de­run­gen, die dar­auf aus­ge­rich­tet sind, die Ver­sor­gungs­struk­tu­ren und ‑pro­zes­se effi­zi­en­ter und zukunfts­fä­hi­ger zu gestal­ten. Die­se Ver­än­de­run­gen betref­fen dabei aber nicht allein die Ärz­tin­nen und Ärz­te oder die Pfle­gen­den, son­dern auch die wei­te­ren Leis­tungs­er­brin­ger im Ver­sor­gungs­netz­werk, so etwa die Homecare-Versorger.

RDG: Ist die neue Ver­ord­nungs­fä­hig­keit und Abre­chen­bar­keit als ver­trags­ärzt­li­che Leis­tung der NPWT sach­ge­recht? Birgt die­se Auf­wer­tung nicht zusätz­li­che Pro­ble­me für die kon­ven­tio­nel­len Wundversorgungsprodukte?

Pohl: Die Zulas­sung der Vaku­um­ver­sie­ge­lungs­the­ra­pie oder Nega­ti­ve Pres­su­re Wound The­ra­py (NPWT) in der ambu­lan­ten Behand­lung von Wun­den ist sehr sinn­voll. Damit kön­nen mehr Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten von die­ser inno­va­ti­ven Metho­de pro­fi­tie­ren. Aller­dings müs­sen aus­schließ­lich die anwen­den­den Ärz­tin­nen und Ärz­te auch den Ver­band wech­seln. Das ist ziem­lich all­tags­fern, denn die Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten müs­sen extra in die Pra­xis kom­men oder zu Hau­se besucht wer­den. Der Ver­band­wech­sel soll­te statt­des­sen auch durch qua­li­fi­zier­tes Per­so­nal in den Pra­xen, der häus­li­chen Kran­ken­pfle­ge oder wei­ter­hin durch Home­ca­re-Ver­sor­ger mög­lich sein. Für ande­re Wund­ver­sor­gungs­pro­duk­te sieht der BVMed kei­ne Probleme.

RDG: Bis zum Ablauf der ein­jäh­ri­gen Über­gangs­frist bleibt der Sta­tus quo in der Ver­ord­nungs­si­tua­ti­on erhal­ten. Ist die­se Frist Ihrer Mei­nung nach auskömmlich?

Pohl: Nein, abso­lut nicht! Die gefor­der­ten Stu­di­en zum Nut­zen­nach­weis sons­ti­ger Wund­ver­sor­gungs­pro­duk­te sind in einem Jahr nicht zu erbrin­gen. Das zei­gen Erfah­run­gen aus ande­ren Berei­chen über­deut­lich. Das Stu­di­en­de­sign ist teil­wei­se auf­wen­di­ger als für Medi­zin­pro­duk­te. Schon jetzt ist es auf­grund der indi­vi­du­el­len Wund­si­tua­ti­on oft sehr schwie­rig, genü­gend Stu­di­en­teil­neh­me­rin­nen und ‑teil­neh­mer zu fin­den. Und die wegen der Coro­na-Pan­de­mie gel­ten­den Kon­takt­be­schrän­kun­gen machen es noch kom­pli­zier­ter, wenn nicht ganz unmög­lich. Außer­dem sind die erfor­der­li­chen Ver­fah­ren noch nicht klar gere­gelt: Wie sol­len die betrof­fe­nen Unter­neh­men da tätig werden?

RDG: Wel­che Maß­stä­be soll­ten an den Wirk­sam­keits­nach­weis für die Pro­duk­te mit zusätz­li­chem Nut­zen ange­legt werden?

Pohl: Evi­denz ist gut und zwin­gend erfor­der­lich. Ihre Wirk­sam­keit haben die frag­li­chen Pro­duk­te aber schon längst nach­ge­wie­sen. Die jetzt zusätz­lich gefor­der­ten Stu­di­en sind daher ein unnö­ti­ger büro­kra­ti­scher Dop­pel­stan­dard. Es han­delt sich um bereits zuge­las­se­ne Medi­zin­pro­duk­te mit CE-Kenn­zeich­nung, für die die euro­päi­sche Medi­cal Device Regu­la­ti­on gilt. Wenn darüber hin­aus tat­säch­lich noch mehr Nach­wei­se nötig sein sol­len, ist eine Über­gangs­frist von min­des­tens drei Jah­ren realistisch.

RDG: Frau Pohl, haben Sie vie­len Dank für das auf­schluss­rei­che Gespräch.

RDG: Wie sieht ein trag­fä­hi­ges Kon­zept für eine zukunfts­si­che­re ambu­lan­te Wund­ver­sor­gung aus?

Pohl: Wir emp­feh­len den Auf­bau von inter­pro­fes­sio­nel­len Ver­sor­gungs­netz­wer­ken. Dar­in müssen alle betei­lig­ten Berufs­grup­pen mit ihren jewei­li­gen Qua­li­fi­ka­tio­nen eng zusam­men­ar­bei­ten. Eine adäqua­te und letzt­lich erfolg­rei­che Wund­ver­sor­gung ist nicht allein von Ärz­tin­nen und Ärz­ten oder Ver­sor­gen­den sowie Pfle­gen­den zu schaf­fen. Das funk­tio­niert nur Hand in Hand. Wie in vie­len Berei­chen unse­res All­tags ist die Digi­ta­li­sie­rung ein gro­ßes The­ma. Sie kann durch­aus sinn­voll sein. Aber gera­de für die Medi­zin und die Gesund­heit darf die digi­ta­le Unter­stüt­zung auf kei­nen Fall den wich­ti­gen per­sön­li­chen Kon­takt zum Men­schen und die Ver­sor­gung vor Ort ersetzen.