München, Augsburg und Hannover Klinikarzt wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch verhaftet

Am Dienstagabend haben Polizeibeamte einen 39-jährigen Kinderarzt in Augsburg festgenommen. Er steht im dringenden Tatverdacht des schweren Missbrauchs von kleinen Jungen in Niedersachsen und Bayern.