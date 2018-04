Das Universitätsklinikum Mannheim will die Funktion des Pflegedirektors abschaffen und stößt damit auf deutliche Kritik.

Der Deutsche Pflegerat (DPR) mahnt das Universitätsklinikum Mannheim, da es die Pflegedirektion abschaffen will. Der DPR sieht in dieser Maßnahme keinen richtigen Schritt und fordert von dem Klinikum eine Änderung des Beschlusses: „Der Deutsche Pflegerat fordert die Verantwortlichen des Universitätsklinikums Mannheim auf, den Beschluss zur Auflösung des Pflegedirektorats zu korrigieren. Die pflegerische Kompetenz kann in der Unternehmensleitung weder von ärztlicher noch von kaufmännischer Seite eingebracht werden. Das Klinikum setzt mit seiner jetzigen Entscheidung ein falsches Signal“, erklärte Franz Wagner, Präsident des DPR.

Eine Stärkung der Pflege ist notwendig

Er halte es weiterhin für problematisch und risikoreich die Profession Pflege dem Verantwortungsbereich der Ärzteschaft zu unterstellen. Dies widerspreche den Forderungen der Politik sowie der Berufsgruppe nach mehr Eigenständigkeit und Wertschätzung der Pflege.

Auch etwa die Abgeordnete der Partei Die Linke, Gökay Akbulut, kritisierte, dass auf diese Weise ein „verheerendes Signal nach außen“ gesendet würde. Schließlich sei angesichts des akuten Pflegenotstands vielmehr eine Stärkung der Pflege notwendig, was mit der Abschaffung der Pflegedirektion in ihren Augen nicht getan werde.

