Im Rahmen einer Kampagne sucht der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) nach der erfolgreichsten Liebeserklärung an den Pflegeberuf. Mit Kurzfilmen konnten sich Auszubildende für den bpa-Azubi-Award bewerben, die Wettbewerbsfilme stehen zur Abstimmung zu Verfügung.

Eine Liebeserklärung an den Pflegeberuf

Die Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) in Baden-Württemberg sucht nach der erfolgreichsten Liebeserklärung an den Pflegeberuf. Auszubildende aus Mitgliedseinrichtungen des Bundesverbandes konnten sich im Rahmen der Kampagne mit selbst gedrehten Kurzfilmen bewerben und dabei den bpa-Azubi-Award gewinnen.

„Niemand kann die guten Gründe für einen Berufsstart in der Pflege so authentisch beschreiben wie junge Menschen, die sich erst vor Kurzem zu diesem Schritt entschieden haben. Deshalb zeigen die Filme aus unserem Wettbewerb seit vielen Jahren immer wieder sehr lebendig die schönen Seiten des Pflegeberufes und sind eine überzeugende Werbung für dieses so wichtige Arbeitsfeld“, sagt der baden-württembergische bpa-Landesvorsitzende Rainer Wiesner.

Vorgegeben ist mit „Wir sind die Pflege“ nur der Titel gewesen, Drehbücher und Szenen sind von den Azubis selbst erarbeitet worden, erklärt Wiesner weiter. Unterstützt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Workshop, bei dem sie Praxistipps von einer professionellen Kamerafrau erhielten.

Auf der Webseite www.youngpropflege.de stehen nun alle Wettbewerbsfilme zur Abstimmung. Die Gewinner werden am 4. Juli 2018 im Rahmen der Mitgliederversammlung der bpa-Landesgruppe ausgezeichnet. Neben dem Online-Voting fließt auch die Bewertung der dort anwesenden bpa-Mitglieder ein.