Vorläufige Einigung Da kann man klatschen: Mehr Geld für Pflegekräfte

Die Ver­hand­lungs­grup­pen der Tarif­part­ner im öffent­li­chen Dienst haben sich am Wochen­en­de auf einen Kom­pro­miss geei­nigt. Alle Beschäf­tig­ten erhal­ten in zwei Schrit­ten min­des­tens 3,2 % mehr Gehalt. Zudem gibt es schon im Dezem­ber Coro­na-Bonus­zah­lun­gen. Pfle­ge­kräf­te kön­nen sich beson­ders freu­en: über ver­schie­de­ne Zula­gen erhal­ten sie nach einer Modell­rech­nung sogar ein Plus von 8,7 % auf dem Gehalts­zet­tel – dau­er­haft. In der Inten­siv­pfle­ge sind bis zu 10 % Stei­ge­rung anvisiert.