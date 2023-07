Radio­in­ter­view mit Prof. Frank Weidner Deutsche Pflege­po­li­tik ist und bleibt gefor­dert!

Gestern lud der Arbeit­ge­ber­ver­band Pflege, ein Zusam­men­schluss der größten priva­ten Pflege­un­ter­neh­men in Deutsch­land und des Bundes­ver­ban­des priva­ter Anbie­ter sozia­ler Dienste (bpa), in Berlin zu einem Presse­ge­spräch, um über aktuelle Entwick­lun­gen in der Pflege­wirt­schaft zu infor­mie­ren. Aus diesem Anlass führte der Radio­sen­der SWR2 ein Inter­view mit dem Prof. Frank Weidner, Direk­tor des Deutschen Insti­tuts für angewandte Pflege­for­schung (dip) in Köln.