Kinderkrankenpflege Exper­tin­nen kontern Petition gegen die Genera­lis­tik

Die neue Pflege­aus­bil­dung soll Schuld am Mangel an Kinder­kran­ken­schwes­tern sein. So sieht es der Verfas­ser einer Petitio gegen die Genera­lis­tik, in der die Wieder­ein­füh­rung der alten Kinder­kran­ken­pfle­ge­aus­bil­dung gefor­dert wird. Das wiederum ruft vier promi­nente Pflege­bil­dungs­exper­tin­nen auf den Plan.