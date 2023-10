Aus der Rechtspraxis Rettungs­hel­fer erschleicht sich als falscher Arzt Tausende Euros

Ein Arzt, der gar kein Arzt ist, wird bezahlt wie ein richti­ger Arzt – obwohl man den Arzt eigent­lich nicht braucht. Verste­hen Sie nicht? Der Bundes­ge­richts­hof (BGH) auch nicht so ganz. Erlau­ben Sie sich hier also gerne Ihr eigenes Urteil in einem Fall, der nach begrün­de­ter Revision vom BGH zur Neuver­hand­lung an das Landge­richt zurück­ver­wie­sen wurde.