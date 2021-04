Vor dem Landgericht Augsburg müssen sich ab sofort fünf Personen wegen gewerbs- und bandenmäßigem Betrugs in der ambulanten Pflege verantworten. Knapp 3,3 Millionen Euro sollen sie von Kostenträgern zu Unrecht kassiert haben. Sie stellten offenbar Leistungen in Rechnung, die nie erbracht wurden, und dramatisierten den Gesundheitszustand ihrer Betreuten.

Rfi­s­chia | Dreamstime.com [Dream­sti­me RF]

Fast 3,3 Mil­lio­nen Euro soll der Pfle­ge­dienst zwi­schen 2012 und 2019 unrecht­mä­ßig von Kran­ken- und Pfle­ge­kas­sen sowie Sozi­al­hil­fe­trä­gern ein­ge­stri­chen haben. Am Mitt­woch, 14. April, ist vor dem Land­ge­richt Augs­burg der Pro­zess gegen den ambu­lan­ten Pfle­ge­dienst „Fenix“ gestar­tet. Fünf Per­so­nen müs­sen sich wegen des mut­maß­li­chen Betrugs in Mil­lio­nen­hö­he ver­ant­wor­ten. Zwei von ihnen sit­zen in Unter­su­chungs­haft. Für den Pro­zess sind 64 Ver­hand­lungs­ta­ge ange­setzt. Im Fall einer Ver­ur­tei­lung wegen gewerbs- und ban­den­mä­ßi­gen Betrugs sind bis zu zehn Jah­re Haft möglich.

Angeblicher Pflegefall arbeitete als Schweißer

Die Ver­hand­lung ist die ers­te in einer Rei­he von räum­lich, zeit­lich und vom Tat­prin­zip her ähn­lich gela­ger­ten Fäl­len, in denen die Staats­an­walt­schaft Mün­chen I seit 2019 ermit­telt hat­te. Allein in Augs­burg und Mün­chen gibt es zwei wei­te­re ange­klag­te mobi­le Pfle­ge­diens­te, die ähn­lich vor­ge­gan­gen sein sol­len wie Fenix. Gegen ins­ge­samt acht Diens­te mit 129 Beschul­dig­ten lie­fen Ermitt­lun­gen, so die Staatsanwälte.

Die Masche des Unter­neh­mens war ganz ein­fach. Um hohe Erstat­tun­gen von Kos­ten­trä­gern ein­zu­heim­sen, hat der Pfle­ge­dienst ganz offen­bar nicht not­wen­di­ge Leis­tun­gen abge­rech­net, sowie den Gesund­heits­zu­stand der Betreu­ten gezielt dra­ma­ti­siert. Vor einer MDK-Prü­fung, berich­tet der Baye­ri­sche Rund­funk, hät­ten die in Wirk­lich­keit kör­per­lich recht fit­ten Pati­en­ten eigens Rol­la­to­ren gestellt bekom­men, um vor den Prü­fern „schau­spie­lern“ zu kön­nen. Unter den Betreu­ten soll sich sogar ein schein­bar geh­be­hin­der­ter Mann befun­den haben, der jedoch in Wirk­lich­keit kör­per­lich hart als Schwei­ßer arbei­te­te. Allein in die­sem Fall soll der Dienst bis zu 70.000 Euro unrecht­mä­ßig für Leis­tun­gen wie Kör­per­pfle­ge in Rech­nung gestellt haben. Eine ande­re Pati­en­tin hat­ten die Pfle­ge­kräf­te mit Beru­hi­gungs­mit­teln behan­delt, damit die­se bei der Prü­fung apa­thisch wirkt.

Ein „Bonussystem“ für Betreute und Angehörige

Das zu Unrecht kas­sier­te Geld teil­te sich der Pfle­ge­dienst offen­bar mit den Betreu­ten, bezie­hungs­wei­se deren Ange­hö­ri­gen. So beka­men die­se nicht nur Geld­leis­tun­gen, son­dern nicht abre­chen­ba­re Dienst­leis­tun­gen wie Fahr­diens­te oder Haus­halts­hil­fen gestellt – bis hin zu einem mor­gend­li­chen Sem­mel-Lie­fer­ser­vice samt Zei­tung. Auch hier lau­fen Ermitt­lun­gen gegen wei­te­re Beschul­dig­te. Der Geschäfts­füh­rer des Diens­tes sei ein Stroh­mann gewe­sen: ein Stu­dent, der in Spa­ni­en leb­te. Denn die eigent­li­che Lei­te­rin des Diens­tes war bereits wegen Pfle­ge­be­trugs ver­ur­teilt, und schied des­halb als Geschäfts­füh­re­rin aus.

Die Machen­schaf­ten kamen bei einer Groß­raz­zia im Okto­ber 2019 ans Licht, bei denen Ermitt­ler meh­re­re Pfle­ge­diens­te in der Regi­on Augsburg/München durch­sucht hat­ten. Im Zuge des spek­ta­ku­lä­ren Ein­sat­zes nah­men die Ein­satz­kräf­te bei diver­sen Pfle­ge­diens­ten meh­re­re Ver­däch­ti­ge in Haft.