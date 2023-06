Vielversprechendes Personalmodell „Flexteam“ bietet neue Wege in der Einsatz­pla­nung

Um dem Fachkräf­te­man­gel entge­gen­zu­wir­ken, geht der Kranken­haus- und Pflege­dienst-Träger KKHM aus dem südli­chen NRW neue Wege: Das vom Unter­neh­men einge­rich­tete „Flexteam“, – ein Sprin­ger­dienst – bietet Dienst­pläne nach Wunsch. Also keine Arbeits-Anfor­de­run­gen an freien Tagen, flexi­ble Stunden­mo­delle und Arbeit in verschie­de­nen Einrich­tun­gen sowie Statio­nen. Die Details im Überblick.