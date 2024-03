Brisante Debatte Bundes­tag will über Reform der Arznei­mit­tel­stu­dien abstim­men

Nach mehre­ren Verzö­ge­run­gen will der Bundes­tag am kommen­den Freitag (8. Juli 2016) über eine umstrit­tene Änderung des Arznei­mit­tel­rechts abstim­men: Der Gesetz­ent­wurf sieht eine Arznei­mit­tel­stu­dien an nicht einwil­li­gungs­fä­hi­gen Erwach­se­nen vor.