Bußgeld von bis zu 2.500 Euro Impfpflicht in der Pflege: Ab Mitte März drohen Bußgelder!

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht nimmt konkrete Formen an: Wer im Pflegeheim oder Krankenhaus arbeitet und sich nicht gegen Corona impfen lassen will, muss von Mitte März an mit Bußgeld oder Arbeitsverbot rechnen. Niedersachsen müsse „das Gesetz umsetzen“, sagte die dortige Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).