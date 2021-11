Die Diskussion über eine Impfpflicht in der Pflege ist bei den Koalitionsparteien angekommen: SPD, Grüne und FDP verhandeln über die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Neben Pflegekräften sind dabei auch Ärztinnen und Ärzte, Reinigungs- und Küchenpersonal in Kliniken und Heimen gemeint.

Es wird hef­tig gerun­gen um die Impf­pflicht für Pfle­ge­per­so­nal und ande­re Berufsgruppen

Die Debat­te um die Impf­pflicht für Pfle­ge­per­so­nal wird immer hei­ßer: Deut­sche Kran­ken­haus­ge­sell­schaft, Bun­des­ärz­te­kam­mer, Deut­scher Pfle­gerat (DPR), Bun­des­pfle­ge­kam­mer und der Ver­band medi­zi­ni­scher Fach­be­ru­fe drän­gen auf die Umset­zung fol­gen­der Punkte:

2‑G-Rege­lun­gen (geimpft oder gene­sen) als zwin­gen­de Zutritts­vor­aus­set­zun­gen zu Ange­bo­ten des öffent­li­chen Lebens, um die­se „wirk­sam zu kontrollieren“

zusätz­li­che Anti­gen-Schnell­tests zur 2‑G-Rege­lung für Akti­vi­tä­ten mit beson­ders hohem Infek­ti­ons­ri­si­ko, v. a. in Regio­nen mit hohen Infektionsraten

eine all­ge­mei­ne und für Arbeit­ge­ber durch­setz­ba­re 3‑G-Regel am Arbeits­platz, wie von der Bun­des­re­gie­rung angekündigt

Die am 11. Novem­ber vom Deut­schen Ethik­rat emp­foh­le­ne Prü­fung einer Impf­pflicht gegen Covid-19 für Mit­ar­bei­ten­de in beson­de­rer beruf­li­cher Ver­ant­wor­tung begrü­ßen die genann­ten Ver­bän­de in ihrem Appell ausdrücklich.

Ethikrat empfiehlt berufsbezogene Impfpflicht

Der Ethik­rat erklärt: „Der Rat emp­fiehlt ange­sichts der gegen­wär­ti­gen pan­de­mi­schen Situa­ti­on nun ohne Gegen­stim­me bei drei Ent­hal­tun­gen eine ernst­haf­te und rasche Prü­fung einer berufs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht in Berei­chen, in denen beson­ders vul­nerable Men­schen ver­sorgt werden.“

Kon­kret nann­te das Gre­mi­um Men­schen, die schwer oder chro­nisch Kran­ke sowie hoch­be­tag­te Men­schen versorgen,„wie ärzt­li­ches und pfle­gen­des Per­so­nal, aber auch Mit­ar­bei­ten­de des Sozi­al­diens­tes, der All­tags­be­glei­tung oder der Hauswirtschaft“.

Die­se trü­gen „eine beson­de­re Ver­ant­wor­tung dafür, die ihnen Anver­trau­ten nicht zu schä­di­gen“. „Glei­ches gilt für Insti­tu­tio­nen und Ein­rich­tun­gen, die dafür ver­ant­wort­lich sind, die dort ver­sorg­ten Men­schen kei­nen ver­meid­ba­ren gesund­heit­li­chen Gefah­ren auszusetzen.“

Auch Ethik­rats­mit­glied Wolf­ram Henn hat eine bun­des­wei­te Impf­pflicht für Pfle­ge­per­so­nal gefor­dert. Sei­ner Mei­nung nach ist es „völ­lig inak­zep­ta­bel und unpro­fes­sio­nell, wenn Per­so­nen, die tag­täg­lich mit vul­nerablen Grup­pen arbei­ten, nicht geimpft sind“, wie er der „Rhei­ni­schen Post“sagte. Er lies auch den Ein­wand, dass mit einer Impf­pflicht wei­te­rer Druck auf das Pfle­ge­per­so­nal aus­ge­übt wer­de und Beschäf­tig­te der Bran­che den Rücken keh­ren könn­ten, nicht gel­ten. „Hier wird eine Droh­ku­lis­se auf­ge­baut, von der wir wis­sen, dass sie nicht zutrifft. In Frank­reich und Ita­li­en etwa gibt es bereits eine Impf­pflicht für Pfle­ge­be­schäf­tig­te, und dort ist das Gesund­heits­we­sen auch nicht zusammengebrochen.“

Die Dis­kus­si­on über das Für und Wider einer Impf­pflicht in der Pfle­ge domi­niert seit Tagen die Schlag­zei­len. Jac­ques Schus­ter schreibt mit Bezug auf nicht geimpf­te Pfle­ge­kräf­te in einem Kom­men­tar in der Welt, dass man „fast von Tot­schlag“ reden möch­te, „auf jeden Fall von fahr­läs­si­ger Tötung.“ Der Coro­na-Aus­bruch in einem Bran­den­bur­ger Senio­ren­heim hat die Dis­kus­si­on wei­ter befeu­ert: Inzwi­schen sind 16 Men­schen gestor­ben. Die Impf­quo­te der Pfle­ge­kräf­te der Ein­rich­tung lag laut der zustän­di­gen Amts­ärz­tin nur bei etwa 50 Prozent.

Ampel verhandelt über Impfpflicht

Inzwi­schen ist das The­ma Impf­pflicht bei den Ampel­par­tei­en ange­kom­men. Die Grü­nen spre­chen sich für die Ver­pflich­tung zur Imp­fung für bestimm­te Berufs­grup­pen aus. Laut Grü­nen-Gesund­heits­po­li­ti­ker Janosch Dah­men soll­ten alle, die für ande­re Men­schen Ver­ant­wor­tung tra­gen, nicht nur über die eige­ne Gesund­heit ent­schei­den, son­dern auch eine Ent­schei­dung für ihr Umfeld tref­fen. Er geht davon aus, dass ohne eine ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht die Lage nicht in den Griff zu bekom­men ist.

Deut­lich kri­ti­scher sieht das die gesund­heits­po­li­ti­sche Spre­che­rin der FDP, Chris­ti­ne Aschen­berg-Dug­nus. Sie plä­diert ähn­lich wie Sabi­ne Ditt­mar, gesund­heits­po­li­ti­sche Spre­che­rin der SPD, für mil­de­re Maß­nah­men wie eine ver­stärk­te Test­pflicht. Bei­de befürch­ten die mas­si­ve Abwan­de­rung der Pfle­ge­kräf­te bei Ein­füh­rung einer Impfpflicht.

Das sieht auch Noch-Gesund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn so: In einem Inter­view mit dem Spie­gel schloss er nach wie vor die Impf­pflicht für Pfle­gen­de aus. Neben dem Risi­ko, dass die Impf­pflicht Pfle­ge­kräf­te aus dem Beruf ver­trei­ben könn­te, sieht er auch recht­li­che Pro­ble­me: Eine Kün­di­gung von imp­f­un­wil­li­gen Mit­ar­bei­tern sei arbeits­recht­lich in Deutsch­land gar nicht möglich.

Die Deut­sche Stif­tung für Pati­en­ten­schutz spricht sich eben­falls gegen eine Impf­pflicht aus. „Schon jetzt ist es schwer, eine gute Pfle­ge zu orga­ni­sie­ren“, sag­te Eugen Brysch, Vor­stand der Stif­tung, der Deut­schen Pres­se-Agen­tur. Die Kün­di­gung – oder Ent­las­sung – unge­impf­ter Mit­ar­bei­ter wür­de die ohne­hin ange­spann­te Lage noch wei­ter ver­schär­fen. „Schon heu­te schlägt die Pan­de­mie am stärks­ten nicht in den Kran­ken­häu­sern zu, son­dern in der Alten­pfle­ge“, sag­te Brysch.

Jetzt für den Wund­kon­gress 2021 anmelden!

Pflege-Flucht bei Impfpflicht nur „eine Drohkulisse“?

Die For­sche­rin­nen und For­scher der Natio­na­len Aka­de­mie der Wis­sen­schaf­ten Leo­pol­di­na for­dern dage­gen eine Impf­pflicht für Pfle­gen­de. Ihrer Mei­nung nach soll­te es eine Pflicht zur Imp­fung soge­nann­ter Mul­ti­pli­ka­to­ren geben – also Men­schen, die beruf­lich mit vie­len ande­ren Men­schen in Kon­takt kom­men. Dazu gehö­ren neben Pfle­ge­kräf­ten auch Leh­rer und Leh­re­rin­nen. Gerald Haug, Prä­si­dent der Aka­de­mie, sieht den bevor­ste­hen­den Win­ter als „gesell­schaft­li­che und medi­zi­ni­sche Herausforderung“.