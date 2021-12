Seit Jahren ist bekannt, dass Pflegende häufig Opfer von verbaler und körperlicher Gewalt im Arbeitsalltag werden. Durch die angespannte Lage in der Pandemie hat sich dieses Problem noch verstärkt. Was können Betriebe tun, um Pflegekräfte zu schützen?

Wie kann man sich am bes­ten schüt­zen gegen spon­ta­ne Attacken?

Gewalt­tä­ti­ge Atta­cken sind für vie­le Pfle­ge­kräf­te ein eben­so unschö­ner wie regel­mä­ßi­ger Teil ihres Arbeits­all­tags. Vie­le Pfle­gen­de wer­den häu­fig Opfer von Angrif­fen durch Pati­en­ten. Ob kör­per­li­che Angrif­fe, Beschimp­fun­gen oder Dro­hun­gen – die For­men der Über­grif­fe sind vielfältig.

Seit 2018 kein Rückgang der Übergriffe

Die Situ­ta­ti­on ist seit Jah­ren bekannt. Bereits im Jahr 2018 doku­men­tier­te die Berufs­ge­nos­sen­schaft für Gesund­heits­dienst und Wohl­fahrts­pfle­ge (BGW) Angrif­fe durch Pati­en­ten. In einer Umfra­ge unter 81 Betrie­ben bestä­tig­ten 79,5 Pro­zent der 1.984 Teil­neh­mer, im Berufs­all­tag ver­ba­le oder kör­per­li­che Atta­cken erlebt zu haben.

Auch eine Umfra­ge von 2021 zeigt ein fast iden­ti­sche Ergeb­nis. Die ehe­ma­li­ge Pfle­ge­rin Kath­rin Hüs­ter und die Poli­zis­tin Ramo­na Thiem hat­ten auf Twit­ter eine selbst erstell­te Online-Umfra­ge ver­brei­tet, an der zwi­schen April und August 2021 1.066 Men­schen aus dem Kli­nik­be­reich teil­ge­nom­men haben. 80 Pro­zent der Teil­neh­men­den gaben an, im Rah­men ihrer Arbeit kör­per­lich ange­grif­fen wor­den zu sein. Zwar ist die Umfra­ge nicht reprä­sen­ta­tiv, die Über­ein­stim­mung der Zah­len gibt aber trotz­dem zu denken.

Auch interessant Weg mit dem Tabu! Gegen Gewaltsituationen: Polizistin trainiert Pflegekräfte Gewalt von und gegen Pfle­ge­kräf­te gehört lei­der immer noch zum Pfle­ge­all­tag dazu. Vie­le Betrof­fe­ne schwei­gen, dabei ist die Sen­si­bi­li­sie­rung die­ses The­mas von enor­mer Wich­tig­keit. In Osna­brück betreibt man seit kur­zem Auf­klä­rungs­ar­beit, indem man Pfle­ge­kräf­te auf Gewalt­si­tua­tio­nen bes­ser vor­be­rei­tet. Mit dabei: Eine Polizistin.

Angriffe nehmen in der Pandemie zu

Die Gewerk­schaft Ver­di beob­ach­tet seit Beginn der Coro­na-Pan­de­mie eine Zunah­me von Über­grif­fen auf Pfle­ge­kräf­te. Pati­en­ten reagier­ten zuneh­mend aggres­siv und unge­hal­ten, vor allen bei der Durch­set­zung coro­nabe­ding­ter Hygie­ne-Maß­nah­men wie Iso­la­ti­on, Kon­takt­be­schrän­kun­gen, Mas­ken­pflicht oder bei PCR-Tests, sag­te Grit Gens­ter, Ver­di-Exper­tin für den Bereich Gesund­heits­we­sen. Auch mit Ange­hö­ri­gen kom­me es öfter zu Auseinandersetzungen.

Coro­na ist offen­sicht­lich für vie­le Pati­en­ten ein Reiz­the­ma. Die Ärz­te­ge­werk­schaft Mar­bur­ger Bund berich­tet von Dro­hun­gen gegen Ärz­tin­nen und Ärz­te, vor allem, wenn die­se für die Imp­fung gegen COVID-19 wer­ben. Das Bun­des­kri­mi­nal­amt (BKA) hat­te über eine Zunah­me von Gewalt und kör­per­li­chen Über­grif­fen berich­tet. Die Behör­de schätzt Impf­geg­ner und Coro­na-Leug­ner als „rele­van­tes Risi­ko“ für mit der Imp­fung betrau­tes medi­zi­ni­sches Per­so­nal ein. Für die­ses „besteht die Gefahr zumin­dest ver­ba­ler Anfein­dun­gen bis hin zu Straf­ta­ten wie etwa Kör­per­ver­let­zung“, so das BKA.

Wie können Einrichtungen ihre Pflegekräfte schützen?

Ein wirk­sa­mer Schutz für Pfle­ge­kräf­te kann ein Dees­ka­la­ti­ons­trai­ning sein, in dem Pfle­gen­den bei­gebracht wird, kri­ti­sche Situa­tio­nen früh­zei­tig zu erken­nen und ange­mes­sen zu reagie­ren. Auch kann eine Ände­rung der Abläu­fe in Ein­rich­tun­gen güns­tig sein: Wenn es zum Bei­spiel durch War­te­zei­ten bei der Essens­aus­ga­be regel­mä­ßig zu Kon­flik­ten kommt, lohnt es sich, nach mög­li­chen Lösun­gen zu suchen.

In akut gefähr­li­chen Situa­tio­nen kön­nen Panik­knöp­fe hel­fen, schnell Not­fall­maß­nah­men ein­zu­lei­ten. Auch Flucht­mög­lich­kei­ten sind wich­tig, genau­so wie Rück­zugs­räu­me und aus­rei­chen­de Beleuchtung.

Auch interessant Gewalt in der Pflege Tabuthema: Wenn Patienten gewalttätig werden Es kommt durch­aus vor, dass von Pati­en­ten oder Heim­be­woh­nern eine Gewalt­be­reit­schaft gegen­über dem (Pflege-)Personal aus­geht. Auf der Arbeit­ge­ber­sei­te ist mit­un­ter der Hang zur Baga­tel­li­sie­rung und Tabui­sie­rung zu erken­nen. Wel­che recht­li­chen Aspek­te sind beim The­ma „Gewalt gegen Pfle­ge“ zu beach­ten? Darf sich eine Pfle­ge­kraft gegen den Pati­en­ten zur Wehr setzen?

Abge­se­hen von der zuneh­men­den Radi­ka­li­sie­rung eini­ger Impf­geg­ner gibt es viel­fäl­ti­ge Ursa­chen für Angrif­fe gegen­über Pfle­ge­kräf­ten. Man­chen Pati­en­ten lei­den an psy­chi­schen Krank­hei­ten, ande­re haben Alko­hol- oder Dro­gen­pro­ble­me. Auch im Rah­men einer Demenz kön­nen gewalt­tä­ti­ge Über­grif­fe geschehen.

Ande­re Ursa­chen hän­gen mit den schlech­ten Arbeits­be­din­gun­gen in der Pfle­ge zusam­men. Pfle­gen­de sind oft allein mit den Pati­en­ten, da zu wenig Per­so­nal ver­füg­bar ist. Die Zeit, sich auf die Pati­en­ten ein­zu­las­sen – und so even­tu­ell eine Situa­ti­on zu ent­schär­fen – ist oft nicht da. Solan­ge also der Man­gel an Fach­kräf­ten im Pfle­ge­be­ruf fort­be­steht, kann man nur hof­fen, dass für eine Dees­ka­la­ti­on auch genug Zeit bleibt.

Wei­te­re Informationen:

Web­site der BGW zum Umgang mit Gewalt

Not­wehr­si­tua­ti­on in der Pflege