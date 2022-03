Prof. Dr. Ger­not Marx

Rechts­de­pe­sche: Stich­wort Inten­siv­bet­ten – wie ist die Ent­wick­lung der Inten­siv­zah­len bei Covid-Pati­en­ten im Augenblick?

Ger­not Marx: Wir Inten­siv­me­di­zi­ner sind der­zeit opti­mis­tisch und haben die Lage auf den Inten­siv­sta­tio­nen mit Blick auf die Ver­sor­gung und Behand­lung der COVID-19-Pati­en­ten im Griff. Die Situa­ti­on ist stabil.

So wer­den aktu­ell rund 2000 Pati­en­ten mit einem schwe­ren Coro­na-Ver­lauf auf den Inten­siv­sta­tio­nen behan­delt. Im Ver­gleich: Vor drei Mona­ten waren es noch rund 5.000 auf dem Hoch­punkt der vier­ten Wel­le, in der auch in eini­gen Regio­nen Pati­en­ten von Süden und Osten weit weg in den Nor­den und Wes­ten des Lan­des ver­legt wer­den mussten.

Was wir der­zeit auch als typi­schen Ver­lauf der bis­her beob­ach­te­ten Wel­len sehen: Omi­kron ist lei­der wie­der in den vul­nerablen Grup­pen der Bevöl­ke­rung ange­kom­men. In den ver­gan­ge­nen Wochen behan­deln wir vor allem hoch­alt­ri­ge Pati­en­ten. Die 70- und 80-Jäh­ri­gen machen der­zeit die Hälf­te der COVID-Pati­en­ten aus.

Belegung Intensivbetten: Omikron versus Delta

Rechts­de­pe­sche: Um wel­chen Fak­tor anste­cken­der ist die Omi­kron-Vari­an­te als Del­ta? Was sagen Sie zur Gefähr­lich­keit die­ser Vari­an­te? Wie wirkt sie sich aus mit wel­chem Anteil bei den Intensivpatienten?

Ger­not Marx: Omi­kron ist deut­lich anste­cken­der als Del­ta, etwa um den Fak­tor 2,5 oder mehr. Del­ta hat zu sehr mas­si­ven und schwer­wie­gen­den Ver­läu­fen geführt und die Lun­gen mas­siv geschä­digt. Bei Omi­kron haben wir das deut­lich weni­ger gese­hen und so wur­den ja trotz sehr hoher Infek­ti­ons­zah­len zum Glück viel weni­ger Men­schen intensivpflichtig.

Hier spielt aber auch die wirk­lich opti­mal ver­lau­fen­de Boos­ter-Kam­pa­gne in Deutsch­land eine wich­ti­ge Rol­le. Ohne Impf­schutz, da sind sich mei­ne Kol­le­gen und ich uns sicher, hät­ten wir deut­lich mehr Pati­en­ten auf den Inten­siv­sta­tio­nen ver­sor­gen müs­sen. Bei Omi­kron muss­ten zwar vie­le Pati­en­ten ins Kran­ken­haus, aber waren nicht so schwer krank, dass sie auf die Inten­siv­sta­ti­on behan­delt oder gar beatmet wer­den mussten.

„Wir brauchen Werkzeuge für ein schnelles Eingreifen“

Rechts­de­pe­sche: Wie soll der Bür­ger ver­ste­hen oder nach­voll­zie­hen, wenn die Prio­ri­sie­rung der Para­me­ter (Inzi­den­zen ver­sus Hos­pi­ta­li­sie­rungs­ra­te) sich in der Kom­mu­ni­ka­ti­on der Poli­tik immer wie­der ändert?

Ger­not Marx: Ich glau­be es geht hier weni­ger um das Ver­ste­hen, als um Ver­ständ­nis oder Ver­trau­en. Das Virus ist sehr anpas­sungs­fä­hig. Im Ver­lauf einer Wel­le kommt es auf mitt­ler­wei­le sehr vie­le Para­me­ter an: Wel­che Bevöl­ke­rungs­schich­ten sind gera­de stark betrof­fen? Wie schwer krank wer­den sie? Kann die Infra­struk­tur auf­recht erhal­ten werden?

Wie hoch ist die Impf­quo­te? Gibt es nur loka­le Hot­spots? Wie schnell ist die Ver­brei­tung? Gibt es eine domi­nie­ren­de Virus­va­ri­an­te oder meh­re­re? Ent­spre­chend muss poli­tisch schnell agiert wer­den. Es kann des­halb unmög­lich im Som­mer eine Stra­te­gie geben, die im Win­ter immer noch genau so gilt – weil sich zahl­rei­che Para­me­ter unvor­her­ge­se­hen verändern.

Es ist für ein erfolg­rei­ches Pan­de­mie­ma­nage­ment wich­tig, Werk­zeu­ge zu haben, die ein schnel­les Ein­grei­fen ermög­li­chen und nicht Wochen oder Mona­te einen Kurs zu ver­fol­gen, der der Situa­ti­on nicht mehr ange­mes­sen ist.

„Gutes Pandemiemanagement, medizinisch gesehen“

Rechts­de­pe­sche: Kann man nicht dann auch nach­voll­zie­hen, dass sich da immer mehr Men­schen der Dis­kus­si­on ent­zie­hen über Coro­na, weil sie die Bemes­sungs­grund­la­gen zu ver­wir­rend fin­den und sie schlicht nicht mehr verstehen?

Ger­not Marx: Mensch­lich ist das nach­voll­zieh­bar. Aber ich spre­che hier als Inten­siv­me­di­zi­ner: Ich habe die Pati­en­ten mit schwers­ten Ver­läu­fen, die zahl­rei­chen Men­schen, denen wir nicht mehr hel­fen konn­ten, vor Augen – auch natür­lich die­je­ni­gen, die wir zurück ins Leben brin­gen konn­ten, die aber noch Wochen, Mona­te, viel­leicht Jah­re benö­ti­gen, um sich zu voll­stän­dig zu erholen.

Ich bin über­zeugt, dass wir in Deutsch­land in vie­len Tei­len, medi­zi­nisch gese­hen, ein sehr gutes Pan­de­mie­ma­nage­ment errei­chen konnten.

„Nie­mand hat mut­wil­lig Inten­siv­bet­ten in der Pan­de­mie abge­baut“, sagt Marx

„Wir sollten vorsichtig und umsichtig handeln“

Rechts­de­pe­sche: Müss­te die Poli­tik nicht mehr Ver­trau­en ver­brei­ten als Angst und Panik? Gera­de vor dem Hin­ter­grund, dass fast ganz Euro­pa Öff­nungs­schrit­te wagt.

Ger­not Marx: Ich fin­de, dass unse­re Poli­ti­ker sehr ehr­lich und offen kom­mu­ni­ziert haben und kom­mu­ni­zie­ren. Eine Pan­de­mie, ein unbe­kann­tes Virus mit immer neu­en Vari­an­ten, die wie­der Fra­gen auf­wer­fen – natür­lich ist das bedrohlich.

Aber wir alle leben in einer Welt, in der stän­dig und über­all vie­le und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Ver­fü­gung ste­hen. Was wir uns wann und wie leis­ten kön­nen, ist sicher­lich sehr genau abge­wo­gen. Wir alle wün­schen uns doch einen All­tag ohne Beschrän­kun­gen zurück. Nie­mand will und wird Ein­schrän­kun­gen län­ger auf­recht erhal­ten als nötig.

Aber Coro­na ist da. Und ist auch nicht ab Tag X ein­fach ver­schwun­den. Das Virus hat uns doch immer wie­der gelehrt, dass wir vor­sich­tig und umsich­tig han­deln soll­ten. Das tun wir.

„Uns fehlt das Personal, vor allem die Pflegekräfte“

Rechts­de­pe­sche: Muss die Anzahl der Inten­siv­bet­ten lang­fris­tig wie­der hoch­ge­fah­ren wer­den – auf eine Zahl wie vor der Pandemie?

Ger­not Marx: Die Vor­stel­lung ist schön, aber das ist nicht mög­lich. Nie­mand hat mut­wil­lig Inten­siv­bet­ten in der Pan­de­mie abge­baut. Wir kön­nen nicht ein­fach beschlie­ßen „Bet­ten hoch­fah­ren“ und dann pas­siert das inner­halb weni­ger Mona­te. Nein. Die Bet­ten an sich ste­hen wie eh und jeh auf den Inten­siv­sta­tio­nen. Aber wir kön­nen dar­in kei­ne schwerst­kran­ken Pati­en­ten behandeln.

Weil uns das Per­so­nal fehlt, vor allem die Pfle­ge­kräf­te. Bet­ten ohne Per­so­nal sind gesperrt und nicht betreib­bar. Des­halb zum Ver­gleich: Wir haben gemein­sam mit dem RKI das DIVI-Inten­siv­re­gis­ter im Ver­lauf der ers­ten Coro­na-Wel­le auf­bau­en kön­nen, um erst­ma­lig einen Über­blick über die Gesamt­ka­pa­zi­tät der Inten­siv­me­di­zin in Deutsch­land zu bekommen.

Ende 2021 hat­ten wir in der vier­ten Wel­le des­halb sehr deut­lich vor Augen, dass wir min­des­tens 4.000 Bet­ten weni­ger zur Ver­sor­gung sämt­li­cher Inten­siv­pa­ti­en­ten zur Ver­fü­gung hat­ten, als in der zwei­ten Wel­le im Win­ter 2020. Ten­denz wei­ter fal­lend. Es fehlt also der­zeit Per­so­nal für das Betrei­ben von min­des­tens 4.000 Inten­siv­bet­ten und mehr in Deutsch­land. Und natür­lich müs­sen wir das lang­fris­tig für die Ver­sor­gung der Inten­siv- und Not­fall­pa­ti­en­ten ändern.

„Mehrere Monate sollte netto wie brutto gezahlt werden“

Rechts­de­pe­sche: Wie löst man die Pro­ble­ma­tik des Per­so­nal­man­gels gera­de bei Inten­siv­kräf­ten? Was müss­te die Poli­tik dazu unter­neh­men, was die Wirtschaft?

Ger­not Marx: Es müs­sen zahl­rei­che Maß­nah­men inein­an­der grei­fen. Wir haben hier­zu als DIVI bereits im ver­gan­ge­nen März gemein­sam mit der Deut­schen Gesell­schaft für Fach­kran­ken­pfle­ge und Funk­ti­ons­diens­te (DGF) eine Stel­lung­nah­me zur Zukunft der Inten­siv­pfle­ge mit sehr kon­kre­ten Maß­nah­men­ka­ta­lo­gen ver­öf­fent­licht. Hier­in sind lang­fris­ti­ge Maß­nah­men wie aber auch kurz­fris­ti­ge verzeichnet.

Die kurz­fris­ti­gen müs­sen und kön­nen poli­tisch sofort umge­setzt wer­den, um vor allem der der­zeit noch arbei­ten­den Per­so­nal den Rücken zu stär­ken, Signa­le zu set­zen und hier nicht noch mehr Per­so­nal zu ver­lie­ren. Wir wür­den des­halb ger­ne hören, dass meh­re­re Mona­te net­to wie brut­to gezahlt wird und gene­rell Diens­te, in denen Pfle­ge­kräf­te ein­sprin­gen weil Kol­le­gen krank sind, steu­er­lich befreit wer­den. Das wäre ein deut­li­ches Signal der Wertschätzung.

Auch müss­te sofort für alle Mit­ar­bei­ter in den Kli­ni­ken ein Ver­sor­gungs­an­ge­bot für die psy­cho­so­zia­le Unter­stüt­zung auf­ge­baut wer­den. Ärz­te, Pfle­ge­kräf­te, The­ra­peu­ten, wir alle erle­ben in der Kli­nik Situa­tio­nen, nach denen man mal reden muss, selbst Hil­fe benö­tigt – um danach eben wei­ter arbei­ten zu kön­nen. Sol­che Ange­bo­te gibt es seit Jah­ren für Feu­er­wehr, Poli­zei, Ret­tungs­dienst. Nicht aber in einem Krankenhaus.

Hier hat die Pan­de­mie noch ein­mal sehr deut­lich den Bedarf ver­deut­licht. Lang­fris­tig muss sich die gesam­te Arbeits­or­ga­ni­sa­ti­on ver­än­dern, die Aus­bil­dungs­ka­ta­lo­ge in den Bun­des­län­dern ver­ein­heit­licht wer­den, brau­chen wir mehr tele­me­di­zi­ni­sche Netz­wer­ke und eine digi­ta­li­sier­te Pati­en­ten­ak­te, wie natür­lich auch ein gene­rell bes­se­res Image des Beru­fes der Inten­siv­pfle­ge­kraft, aber auch des Not­fall­me­di­zi­ners und Inten­siv­me­di­zi­ners. Der­zeit haben wir Pro­ble­me den Nach­wuchs für die­ses so wich­ti­ge medi­zi­ni­sche Feld zu begeistern.

Rechts­de­pe­sche: Vie­len Dank für das Gespräch!

Zur Per­son: Prof. Dr. Ger­not Marx ist ein deut­scher Inten­siv­me­di­zi­ner und Uni­ver­si­täts­pro­fes­sor. Der Fach­arzt für Anäs­the­sio­lo­gie lei­tet seit 2008 die Kli­nik für Ope­ra­ti­ve Inten­siv­me­di­zin und Inter­me­dia­te Care des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Aachen und ist seit Anfang 2021 gewähl­ter Prä­si­dent der Deut­schen Inter­dis­zi­pli­nä­ren Ver­ei­ni­gung für Inten­siv- und Not­fall­me­di­zin (DIVI). Er ist durch die COVID-19-Pan­de­mie in Deutsch­land einer brei­ten Öffent­lich­keit bekannt.