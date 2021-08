Leichte, unbeschwerte Beine dank MICROFIBER SHADES. Die spürbare Kompressionswirkung unterstützt den Blutrückfluss zum Herzen und beugt so müden und schweren Beinen im Alltag vor. Das weiche Mikrofasermaterial liegt angenehm auf der Haut und leitet Feuchtigkeit weg vom Körper und sorgt somit für ein angenehmes Hautklima. Die stylischen Muster und Farben passen sowohl im Job als auch in der Freizeit und sind ein modisches Statement.

MICROFIBER SHADES gegen müde und schwe­re Bei­ne. SIGVARIS GROUP

Nach einem lan­gen Arbeits­tag füh­len sich die Bei­ne am Abend oft schwer und müde an. Grund dafür ist häu­fig die man­geln­de Bewe­gung durch lan­ges Sit­zen und Ste­hen. Es fehlt an Ener­gie für die abend­li­che Sport­ak­ti­vi­tät, ein roman­ti­sches Abend­essen oder aben­teu­er­li­che Spie­le mit den Kin­dern. Die spür­ba­re Kom­pres­si­on unter­stützt die Bei­ne, in Form zu blei­ben und hilft chro­ni­sche Venen­krank­hei­ten zu vermeiden.

Die MICROFIBER SHADES gehö­ren zu den Prä­ven­ti­ons­pro­duk­ten mit Stil. Die sty­li­schen Socken gibt es für die Frau und den Mann in je drei ver­schie­de­nen Grö­ßen, wel­che sich über die Schuh­grö­ße bestim­men las­sen. Sie sind in zwei Mus­tern sowie je drei Far­ben erhält­lich und las­sen sich ein­fach an- und aus­zie­hen. Das wei­che Bünd­chen sowie die fla­che Zehen­naht ver­lei­hen ein ange­neh­mes Tra­ge­ge­fühl. Egal ob bei einem Geschäfts­mee­ting, einer Busi­ness­rei­se, einem Spie­le­abend mit der Fami­lie oder beim Gol­fen mit Freun­den, die Socken wer­ten garan­tiert jeden Busi­ness- und Frei­zeit­look auf.