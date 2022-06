Am vergangenen Mittwoch hat Mario Barth in seiner Sendung “Mario Barth deckt auf” den Aufbau einer Pflegekammer für Nordrhein-Westfalen (NRW) thematisiert. Der Comedian resümierte nach einem knapp zweiminütigem, populistisch anmutendem Beitrag, dass eine solche Kammer für die Pflege nicht notwendig sei und das dafür vorgesehene Budget besser gespart werden solle.

Hohn und Spott über die Pfle­ge­kam­mer – Come­dy-Star Mario Barth teilt aus Bild: Mayk Azzato

Rei­ner Holz­na­gel, Prä­si­dent des Bund der Steu­er­zah­ler, der von Mario Barth als “Pro­fi” ein­ge­führt wur­de, berich­te­te zunächst, dass die Ein­füh­rung einer Pfle­ge­kam­mer dem Wil­len der Pfle­gen­den wider­spre­che und die Auf­ga­ben der Kam­mer die­sen nichts nüt­zen wür­de. Anschlie­ßend kipp­te er eine Schub­kar­re vol­ler Geld­schei­ne in einen gigan­ti­schen Tre­sor. So wur­de in der RTL Sen­dung bild­lich unter­malt, was man hier von einer Insti­tu­ti­on hält, die die Anlie­gen der Pfle­ge­bran­che her­aus­ar­bei­ten soll, den Pfle­gen­den als Sprach­rohr die­nen kann und die Qua­li­tät der Pfle­ge sicherstellt.

Dass die Pfle­ge­kri­se um 20:15 im Pri­vat­fern­se­hen zum The­ma gemacht wird, ist ein posi­ti­ves Zei­chen. Das Bild, das hier von pro­fes­sio­nell Pfle­gen­den gezeich­net wird, bleibt jedoch nega­tiv. Zwar hieß es in der Beschrei­bung der Sen­dung: “Die wah­ren Hel­den unse­rer Zeit sind die Pfle­ge­kräf­te, die trotz der har­ten Arbeits­be­din­gun­gen ihrem Beruf treu bleiben.

Neue Behörde für die Pflege

Doch statt die Pfle­ge zu unter­stüt­zen, macht die Poli­tik ihnen das Leben noch schwe­rer und grün­det für Mil­lio­nen Steu­er­gel­der eine neue Behör­de – die Pfle­ge­kam­mer in NRW mit Pflicht­mit­glied­schaft und spä­ter noch Zwangs­bei­trag. […]” Der augen­schein­li­che Respekt, der hier den Pfle­gen­den gezollt wird, wirkt dabei eher wie eine Moti­va­ti­on zum wei­te­ren Hin­neh­men nicht trag­ba­rer Ver­hält­nis­se. Der erwähn­te Pflicht­bei­trag weckt bei den Zuschaue­rIn­nen zusätz­lich Asso­zia­tio­nen zum viel gehass­ten GEZ-Beitrag.

Die Ver­wen­dung von Steu­er­gel­dern für die Ein­rich­tung von Pfle­ge­kam­mern ist aber defi­ni­tiv ange­mes­sen. Kei­nes­wegs wer­den Steu­er­gel­der durch die Errich­tung einer Kam­mer ver­schwen­det. Die Pfle­ge ist eine gesamt­ge­sell­schaft­li­che Auf­ga­be und von der Ein­rich­tung einer Kam­mer wer­den nicht nur die Pfle­gen­den selbst, son­dern die gan­ze Bevöl­ke­rung profitieren.

Für eine ech­te Ver­bes­se­rung in der Pfle­ge­bran­che wer­den aller­dings auch die Pfle­ge­kam­mern nicht aus­rei­chen. Neben den Kam­mern sind beson­ders die Gewerk­schaf­ten für Pfle­ge­be­ru­fe und das Enga­ge­ment für die­se not­wen­dig. Nur durch die Ein­füh­rung von flä­chen­de­cken­den Tarif­ver­trä­gen mit ange­mes­se­nen Löh­nen und bin­den­den Per­so­nal­un­ter­gren­zen kann eine lang­fris­ti­ge Attrak­ti­vi­tät unse­res Beru­fes gewähr­leis­tet werden.

Gleichstellung von Privatperson mit Behörde

Bezüg­lich der For­mu­lie­rung von Pro­ble­men und dem Erken­nen von Bedürf­nis­sen der Pfle­gen­den hieß es in der Mario-Barth Show: Es gäbe genug Pfle­gen­de, die in Sozia­len Netz­wer­ken beschrei­ben, wo Pro­ble­me lie­gen und Lösungs­an­sät­ze anbieten.

Dass ein­zel­ne Pri­vat­per­so­nen ernst­haft einer wis­sen­schaft­lich arbei­ten­den Behör­de gleich­ge­stellt wer­den grenzt an Hohn. Ein Ver­ständ­nis dafür, dass für poli­ti­sche Ent­schei­dun­gen Sta­tis­ti­ken erho­ben wer­den müs­sen, wel­che bestehen­de Pro­ble­me kon­kret benen­nen und vali­de Daten erhe­ben, scheint nicht gege­ben. Statt­des­sen bestimm­te der Vor­schlag die Dis­kus­si­on, die bereit­ge­stell­ten “50 Mil­lio­nen” direkt für neue Stel­len auf­zu­wen­den. Dass die­se gigan­tisch wir­ken­de Zahl nicht ein­mal jeder 100sten Pfle­ge­ein­rich­tung in Deutsch­land eine zusätz­li­che Stel­le für eine Pfle­ge­fach­kraft ver­schaf­fen wür­de, fand kei­ne Erwähnung.

Niklas Kem­per