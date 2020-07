Die Befürworter einer Pflegekammer in NRW sehen sich mit dem Landtagsvotum nach jahrzehntelangem Einsatz am Ziel. SPD und Gewerkschaften üben Kritik am Beschluss. Zudem beantworten wir Fragen rund um die Pflegekammern.

Nach dem NRW-Land­tags­be­schluss, eine Pfle­ge­kam­mer zu errich­ten, ist die Freu­de bei den Befür­wor­tern einer Berufs­ver­tre­tung für die Pfle­ge natur­ge­mäß groß. „Das ist ein his­to­ri­scher Tag für die Pfle­ge­be­ru­fe in Nord­rhein-West­fa­len“, resü­miert kurz und fei­er­lich der För­der­ver­ein Pfle­ge­kam­mer e.V. NRW, der bereits seit sei­ner Grün­dung 1997 auf die­sen Schritt hin­ge­wirkt hat­te. Auch der Pfle­ge­be­ru­fe­ver­band DBfK ist erleich­tert. „Mit der Pfle­ge­be­ru­fe­kam­mer bekom­men wir das not­wen­di­ge Instru­ment, um unse­ren Heil­be­ruf selbst­be­stimmt zu gestal­ten und zu ent­wi­ckeln. Das ist ein wich­ti­ges Signal an die Pfle­ge­fach­per­so­nen in NRW und dar­über hin­aus: Die Eman­zi­pa­ti­on des Pfle­ge­be­rufs und die poli­ti­sche Par­ti­zi­pa­ti­on der bedeu­tends­ten Berufs­grup­pe im Gesund­heits­we­sen schrei­tet vor­an und ist nicht auf­zu­hal­ten“, so der DBfK-Nord­west-Vor­sit­zen­de Mar­tin Dich­ter.

Der Deut­sche Pfle­gerat (DPR) jubi­liert eben­so. „Dies ist ein gro­ßer Tag für die Pro­fes­si­on Pfle­ge in NRW“, freu­te sich Chris­ti­ne Vog­ler, Vize-Prä­si­den­tin des DPR. „20 Jah­re poli­ti­sche Über­zeu­gungs­ar­beit pro Pfle­ge­kam­mer fan­den in der Minu­te einen erfolg­rei­chen Abschluss die­ser ele­men­ta­ren Etap­pe“, so auch Lud­ger Ris­se, Vor­sit­zen­der des Pfle­gera­tes NRW, einem Zusam­men­schluss der Pfle­ge­be­rufs­ver­bän­de und Pfle­ge­or­ga­ni­sa­tio­nen im Land.

„Keine Kammer nötig, sondern mehr Personal“

Der Bun­des­ver­band für freie Kam­mern e.V., der sich gene­rell gegen Berufs- und Bran­chen­ver­tre­tun­gen mit Pflicht­mit­glied­schaft wen­det, sieht die Ent­schei­dung eben­falls als gefal­len an. „Bei nüch­ter­ner Betrach­tungs­wei­se führt kein Weg an der Ein­sicht vor­bei, dass die Errich­tung einer Pfle­ge­kam­mer mit Mit­glieds- und Bei­trags­zwang in Nord­rhein-West­fa­len zunächst nicht mehr auf­zu­hal­ten ist“, heißt es beim Ver­ein. Wei­ter ver­weist man war­nend auf Schles­wig-Hol­stein und Nie­der­sach­sen, wo es erheb­li­che Pro­tes­te gegen Pflicht­mit­glied­schaf­ten und ‑Gebüh­ren gege­ben habe. „In Schles­wig-Hol­stein und Nie­der­sach­sen waren und sind die Pro­tes­te so wirk­mäch­tig und flä­chen­de­ckend, dass die Kam­mern am Ende schei­nen, bevor sie rich­tig den Betrieb auf­ge­nom­men haben.“ Auch die Gewerk­schaft ver.di hat­te vor der Pfle­ge­kam­mer gewarnt. „Die Pfle­ge in NRW braucht kei­ne Kam­mer, son­dern mehr Per­so­nal“, kri­ti­siert man dort. Auch bei Tarif­ver­hand­lun­gen sit­ze sie schließ­lich nicht mit am Tisch. Den­noch wer­de man das Gre­mi­um, wenn es ein­mal da wäre, kon­struk­tiv beglei­ten.

Die Pfle­ge­kam­mer in NRW wur­de am 24. Juni mit den Stim­men von CDU, FDP und Bünd­nis 90/Grünen mehr­heit­lich beschlos­sen. Die SPD stimm­te dage­gen; sie sah in der Kam­mer ein „Büro­kra­tie­mons­ter“, das nicht dabei hel­fen kön­ne, Ar­beits­bedingungen und Löh­ne zu ver­bes­sern. Es gibt in NRW rund 200.000 haupt­amt­lich Pfle­gen­de; damit wird die Lan­desPfle­ge­kam­mer – ent­spre­chend der hohen Ein­woh­ner­zahl des Bun­des­lan­des – gleich­zei­tig die größ­te Deutsch­lands.

Fragen und Antworten zu den LandesPflegekammern

– Woher kam die Initia­ti­ve, die Pfle­ge­kam­mer zu errich­ten?

In NRW ver­folgt bereits seit 1997 der För­der­ver­ein Pfle­ge­kam­mer e.V. das Ziel, eine sol­che Berufs­ver­tre­tung zu errich­ten. In den ande­ren Bun­des­län­dern gibt es ähn­li­che Ver­ei­ne und Initia­ti­ven. Eine vom Deut­schen Berufs­ver­band für Pfle­ge­be­ru­fe (DBfK) unter­stütz­te Online-Peti­ti­on fand bis Sep­tem­ber 2015 mehr als 42.300 Unter­stüt­zer. Rich­tig kon­kret wur­de das Vor­ha­ben in NRW, als die 2017 neu gewähl­te CDU/FDP-Lan­des­re­gie­rung in ihrem Koali­ti­ons­ver­trag eine Befra­gung der Pfle­gen­den ver­ein­bar­te, mit dem Ver­spre­chen, dem Resul­tat ent­spre­chend zu han­deln. Von Okto­ber bis Novem­ber 2018 fand die reprä­sen­ta­ti­ve Befra­gung unter rund 1.500 Pfle­gen­den statt; sie lie­fer­te eine 79-pro­zen­ti­ge Zustim­mung zur Kam­mer-Errich­tung.

– Was sind die Zie­le einer Pfle­ge­kam­mer?

Eine Pfle­ge­kam­mer hat – salopp gesagt – das Ziel, dass die Pfle­ge­kräf­te die Ent­wick­lung ihrer Bran­che selbst in die Hand neh­men, statt wie bis­her ein „Anhäng­sel“ etwa der Kran­ken­haus­me­di­zin oder der Heim­wirt­schaft zu sein. Sie soll durch die Ent­wick­lung von Stan­dards die Qua­li­tät der Pfle­ge sowie eine gute Berufs­aus­übung sichern und Ange­bo­te zur Fort- und Wei­ter­bil­dung defi­nie­ren. Zudem ist sie eine gemein­sa­me Stim­me der Pfle­ge­kräf­te im poli­ti­schen Ent­schei­dungs­pro­zess, wodurch sie dazu bei­tra­gen kann, die Bedin­gun­gen in der Pfle­ge zu ver­bes­sern. Zudem kann sie pfle­ge­ri­sche Gut­ach­ten erstel­len. Wei­te­re Auf­ga­ben kön­nen sich aus aktu­el­lem Anlass erge­ben: Bei­spiels­wei­se hat in Nie­der­sach­sen die dor­ti­ge Lan­desPfle­ge­kam­mer eine Ethik-Kom­mis­si­on für die Pfle­ge gegrün­det, einen genau­en Lage­be­richt zur Pfle­ge­bran­che im Bun­des­land gelie­fert oder auch das Frei­wil­li­gen­re­gis­ter für Coro­na-Hilfs­kräf­te geschaf­fen. Letz­te­res haben auch die bei­den Kam­mern in Rhein­land-Pfalz und Schles­wig-Hol­stein für ihr jewei­li­ges Land geleis­tet.

– Wie ist der wei­te­re Zeit­plan in NRW?

Nach dem Land­tags­be­schluss wird das Arbeits‑, Gesund­heits- und Sozi­al­mi­nis­te­ri­um jeweils 20 Mit­glie­der sowie Stell­ver­tre­ter in den Errich­tungs­aus­schuss für die Pfle­ge­kam­mer bestel­len. Sie schla­gen die Fach­ver­bän­de und Gewerk­schaf­ten vor. Die­ser Aus­schuss hat die Auf­ga­be, die Sat­zun­gen aus­zu­ar­bei­ten sowie eine Geschäfts­stel­le samt Aus­stat­tung ein­zu­rich­ten, um schließ­lich zur kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung ein­la­den zu kön­nen. Die ers­te Kam­mer­ver­samm­lung soll 2022 statt­fin­den. Für die Zeit bis zur Ein­rich­tung stellt das Land NRW der sich grün­den­den Pfle­ge­kam­mer ein Start­bud­get von fünf Mil­lio­nen Euro zur Ver­fü­gung.

– Ist die Mit­glied­schaft in einer Pfle­ge­kam­mer frei­wil­lig?

Gemäß dem klas­si­schen Modell einer Pfle­ge­kam­mer, oder gene­rell einer Beru­fe­kam­mer – die ja ein Selbst­ver­wal­tungs-Organ des jewei­li­gen Berufs­fel­des sein soll –, sind alle in der Pfle­ge beschäf­tig­ten Fach­kräf­te auto­ma­tisch Pflicht­mit­glie­der. Sie sind damit auch bei­trags­pflich­tig, sofern dies beschlos­sen wird. Dar­über hin­aus ist es jedoch bei­spiels­wei­se für Aus­zu­bil­den­de, Rent­ner oder Hilfs­kräf­te mög­lich, zu einem redu­zier­ten Jah­res­bei­trag frei­wil­li­ges Mit­glied zu wer­den. Kom­plett auf frei­wil­li­ge Mit­glied­schaf­ten setzt dage­gen ein Pfle­ge­ring, wie es ihn seit 2017 in Bay­ern gibt.

– Was kos­tet die Pfle­ge­kam­mer-Mit­glied­schaft?

Das ist von Land zu Land unter­schied­lich: In Nie­der­sach­sen wer­den die Beträ­ge für die Lan­desPfle­ge­kam­mer auf­grund eines Ende 2019 gefal­le­nen Ent­scheids der Lan­des­re­gie­rung aus der Lan­des­kas­se über­nom­men, auch rück­wir­kend. Für die Pfle­ge­kräf­te ist die Mit­glied­schaft also bei­trags­frei. Zuvor galt dort ein Bei­trags­satz von 0,4 Pro­zent vom Jah­res-Brut­to­ein­kom­men. In Rhein­land-Pfalz gibt es, abge­stuft nach dem Brut­to-Monats­ein­kom­men aus Pfle­ge­tä­tig­kei­ten, sie­ben Bei­trags­klas­sen – von 30 Euro im Jahr für Monats­ein­kom­men bis 500 Euro, bis zu 300 Euro für Monats­ein­kom­men über 5.500 Euro. In Schles­wig-Hol­stein ist die Mit­glied­schaft etwas güns­ti­ger als in Rhein­land-Pfalz. Hier gibt es 14 Ein­kom­mens­klas­sen – von 17 Euro (Jah­res­brut­to bis zu 5.500 Euro) bis 238 Euro (Ein­kom­men über 65.000 Euro). In NRW ist das zukünf­ti­ge Berech­nungs­mo­dell, und damit die Höhe des jähr­li­chen Bei­trags, noch völ­lig offen. Soll­te es aber zu einer Bei­trags­pflicht kom­men, wäre unge­fähr ein hal­bes Pro­zent vom Ein­kom­mens-Brut­to ein gro­ber Richt­wert, wor­auf sich die Mit­glie­der ein­stel­len kön­nen.

– In wel­chen Bun­des­län­dern gibt es Pfle­ge­kam­mern eben­falls, und wo sind sie in Vor­be­rei­tung?

Bis­her gibt es in Rhein­land-Pfalz (seit 1. Janu­ar 2016), Schles­wig-Hol­stein (kon­sti­tu­ie­ren­de Sit­zung am 21. März 2018) und Nie­der­sach­sen (kon­sti­tu­ie­ren­de Sit­zung am 8. August 2018) Lan­desPfle­ge­kam­mern. Neben NRW ist auch in Baden-Würt­tem­berg eine Pfle­ge­kam­mer in kon­kre­ter Vor­be­rei­tung. Dort steht die Lan­des­re­gie­rung hin­ter dem Ver­fah­ren und will in nächs­ter Zeit ent­spre­chen­de Geset­zes­ent­wür­fe ein­brin­gen. Baden-Würt­tem­berg wird also mit hoher Wahr­schein­lich­keit das fünf­te Bun­des­land mit einer Lan­desPfle­ge­kam­mer sein.

In meh­re­ren Bun­des­län­dern gibt es dage­gen ein „Hin und Her“ ohne kla­re Ten­denz: In Ham­burg soll dem­nächst laut der rot-grü­nen Lan­des­re­gie­rung eine wei­te­re Befra­gung der Pfle­ge­kräf­te statt­fin­den, ob sie solch eine Kam­mer wol­len – eine ers­te gab es 2013, mit nega­ti­vem Votum. In Meck­len­burg-Vor­pom­mern fand eine sol­che bereits 2014 statt, hier mit deut­lich posi­ti­vem Ergeb­nis. Momen­tan gibt es jedoch kei­ne kon­kre­te Initia­ti­ve, eine Pfle­ge­kam­mer im Bun­des­land ein­zu­rich­ten – zunächst will die Lan­des­re­gie­rung abwar­ten, wie sich die übri­gen Lan­desPfle­ge­kam­mern ent­wi­ckeln. Ganz ähn­lich sieht die Situa­ti­on in Ber­lin aus.

Der Frei­staat Bay­ern hat seit 24. Okto­ber 2017 einen Pfle­ge­ring – die „Ver­ei­ni­gung der Pfle­gen­den in Bay­ern“ – als Alter­na­tiv­mo­dell zur Pfle­ge­kam­mer geschaf­fen, bei dem die Mit­glied­schaft frei­wil­lig und bei­trags­frei ist. Sie finan­ziert sich vor allem durch Lan­des­mit­tel. In Bre­men, dem Saar­land, in Hes­sen, Bran­den­burg, Sach­sen-Anhalt, Sach­sen und Thü­rin­gen wird das Pro­jekt einer Lan­desPfle­ge­kam­mer der­zeit nicht mehr wei­ter ver­folgt.