"Pflexit" im Bundesland Sachsen - Bayern beklagt fehlende Vorgaben bei Impfpflicht Immer mehr Pflege-Beschäftigte melden sich arbeitssuchend

Die Pflege am Rande des Pflexits: Nach rund zwei Jahren Corona-Pandemie und vor dem Start der Impfpflicht im Gesundheitswesen Mitte März schauen sich in Sachsen mehr Beschäftigte dieser Branche nach einem neuen Job um. Seit Dezember hätten sich knapp 5000 Männer und Frauen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen arbeitssuchend gemeldet, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz mit.