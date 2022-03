Der Pfle­ge­bo­nus für die erhöh­ten Anstren­gun­gen wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie kommt: Das Bun­des­ka­bi­nett hat am Mitt­woch­abend den ent­spre­chen­den Geset­zes­ent­wurf von Bun­des-Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) auf den Weg gebracht. Nun wird der Bun­des­tag über die Ein­mal­zah­lung bera­ten, die sich der Bund eine Mil­li­ar­de Euro kos­ten lässt. Eine Zustim­mung gilt aber als sicher.

Die Steu­er­frei­heit für Bonus­zah­lun­gen wird auf 3.000 Euro ange­ho­ben. Bis zu die­ser Höhe sind die Prä­mi­en dann auch sozialabgabenfrei.

„Aber wir wer­den es nicht bei die­sem Bonus belas­sen. Arbeits­be­din­gun­gen und Bezah­lung von Pfle­ge­kräf­ten müs­sen ins­ge­samt deut­lich bes­ser wer­den. Gute Pfle­ge ist eine immer wich­ti­ger wer­den­de Stüt­ze unse­rer Gesell­schaft. Für den Auf­bau der Pfle­ge wer­den wir uns wei­ter ein­set­zen“, betont Lauterbach.

Pflegebonus: Gestaffelt nach Qualifikation

Laut des Gesetz­ent­wurfs kön­nen Alten­pfle­ge­kräf­te in Voll­zeit mit bis zu 550 Euro rech­nen. Übri­ge Pfle­ge­kräf­te, so etwa in der Kran­ken­pfle­ge mit bis zu 370 Euro. Die Prä­mi­en sind gestaf­felt nach dem Umfang der wöchent­li­chen Arbeits­zeit, der Nähe zur Ver­sor­gung sowie der Qua­li­fi­ka­ti­on. Grund­vor­aus­set­zung, um einen Bonus zu bekom­men, ist, dass Beschäf­tig­te min­des­tens 25 Pro­zent ihrer Arbeits­zeit mit Pfle­ge­tä­tig­kei­ten ver­brin­gen müs­sen, wozu auch sozia­le Auf­ga­ben wie Tages­struk­tu­rie­rung oder Akti­vie­rung zählen.

Aus­zu­bil­den­de und Frei­wil­li­gen­dienst-Leis­ten­de, Men­schen im Frei­wil­li­gen Sozia­len Jahr (FSJ) sowie Leih­ar­bei­ten­de sol­len eben­falls zum Zuge kom­men. Die Min­dest­vor­aus­set­zung ist, um die Prä­mie zu bekom­men, dass die Beschäf­tig­ten zwi­schen Novem­ber 2020 und Juni 2022 min­des­tens drei Mona­te in der Pfle­ge tätig gewe­sen sein müs­sen. Wich­tig: Laut der Ankün­di­gun­gen des Minis­te­ri­ums wird die Zah­lung frei von Steu­ern und Sozi­al­ab­ga­ben sein.

Die Alten­pfle­ge soll mit 500 Mil­lio­nen Euro von der Hälf­te der Prä­mi­en­gel­der pro­fi­tie­ren. Auch für die Kli­ni­ken will der Bund 500 Mil­lio­nen Euro aus­zah­len, damit die­se die Boni finan­zie­ren kön­nen. Kri­te­ri­um ist, dass die Häu­ser im ver­gan­ge­nen Jahr min­des­tens zehn beatme­te Coro­na-Pati­en­tin­nen und ‑Pati­en­ten ver­sorgt haben müs­sen, was auf 837 der rund 1900 Kran­ken­häu­ser zutrifft. Die­se ste­hen zusam­men für rund 95 Pro­zent der im Jahr 2021 ver­sorg­ten Coro­na-Fäl­le. Inten­siv-Pfle­ge­kräf­te sol­len einen 1,5‑mal höhe­ren Satz erhal­ten als sol­che auf der Nor­mal­sta­ti­on. Bereits Ende Febru­ar waren ein­zel­ne Eck­punk­te des neu­en Coro­na-Pfle­ge­bo­nus bekannt geworden.

Laut Minis­ter Lau­ter­bach wer­de es die Bun­des­re­gie­rung aber nicht bei dem Coro­na-Bonus belas­sen, son­dern man wer­de sich wei­ter für bes­se­re Kon­di­tio­nen in der Pfle­ge ein­set­zen. Arbeits­be­din­gun­gen und Bezah­lung von Pfle­ge­kräf­ten müss­ten noch in die­ser Legis­la­tur­pe­ri­ode deut­lich bes­ser wer­den, bemerk­te er. Als Bei­spie­le nann­te er die Per­so­nal­pla­nung und Finan­zie­rung für zusätz­li­che Pfle­ge­kräf­te in den Kli­ni­ken, sowie Ver­bes­se­run­gen in der Altenpflege.