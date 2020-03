Pflegende Angehörige Wie viel Zeit habe ich zum Pflegen meiner Liebsten?

Verfällt ein Familienmitglied in den Zustand der Pflegebedürftigkeit so gibt es zwei Optionen: Pflege im Heim oder Pflege von Zuhause. Entscheiden sich die Parteien für die Heimpflege, so kommt häufig die Frage auf, wie die Pflege des Angehörigen mit dem Berufsleben zu vereinbaren ist?