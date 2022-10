Inter­view mit aktiver Sexas­sis­ten­tin für Pflegebedürftige „Sexual­as­sis­tenz ist eine Form der Sexar­beit“ – Inter­view mit Nina de Vries

Nina de Vries ist eine der bekann­tes­ten Sexas­sis­ten­tin­nen im deutsch­spra­chi­gen Raum. Bekannt wurde sie durch ihre zahlrei­chen Seminare, Workshops und Inter­views im In- und Ausland, die Zeitungs­be­richte über sie und ihre persön­li­che Öffent­lich­keits­ar­beit. In unserem Inter­view spricht sie mit entwaff­nen­der Offen­heit über ihre Erfah­run­gen in der Sexar­beit. Das Inter­view für die Rechts­de­pe­sche führte Anke Hovemeyer.