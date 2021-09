Worin genau besteht der positive Effekt von Sport und Bewegung für die Gesundheit unseres Immunsystems? Wieviel Sport sollte man treiben, wenn man sich vor der anstehenden Grippewelle im Herbst schützen möchte und was ist sonst noch zu beachten? All diesen Fragen hat sich Sportmedizinerin Prof. Dr. Christine Joisten im Interview mit Rechtsdepesche-Redakteur Henning Roesner gestellt und ausführlich beantwortet.

Frei und vital durch sport­li­che Betätigung

Welche Rolle spielen Sport und Bewegung bei der Stärkung des Immunsystems?

Sport und Bewe­gung lösen Rei­ze im mensch­li­chen Kör­per aus. Die­se Rei­ze tref­fen vor allem unse­re Mus­ku­la­tur und „kit­zeln“ damit das Immun­sys­tem. Das Immun­sys­tem „lernt“ dadurch mit die­sen dau­er­haf­ten Rei­zen umzu­ge­hen. Auch bei einer Erkran­kung ist das Immun­sys­tem dau­er­haft gereizt, durch aus­rei­chend Sport und Bewe­gung hat es sich jedoch an die­se Rei­ze bereits gewöhnt und kann bes­ser mit der Erkran­kung umgehen.

Beim Sport ent­wi­ckelt sich der Kör­per ste­tig wei­ter: Kraft­trai­ning för­dert den Mus­kel­auf­bau, Aus­dau­er­trai­ning die Kon­di­ti­on. Der Zusam­men­hang zwi­schen der Wir­kung von Sport und Bewe­gung auf das Immun­sys­tem ergibt sich auch hier aus der Sti­mu­la­ti­on der Mus­ku­la­tur. Die­se stellt durch die Rei­zung bestimm­te Boten­stof­fe her, die mit dem Immun­sys­tem kom­mu­ni­zie­ren. Die Zel­len, die zur Viren­ab­wehr die­nen, wer­den gestärkt und kön­nen lang­fris­tig bes­ser funktionieren.

Sportart und Dosierung sind individuell

„Grund­sätz­lich soll­te man alles tun, was einem Spaß macht“, so die Aus­sa­ge von Prof. Dr. Chris­ti­ne Jois­ten. Es gibt kei­ne geeig­ne­ten oder unge­eig­ne­ten Sport­ar­ten. Kraft­trai­ning sei sicher­lich sehr gut zur Immun­stär­kung geeig­net, da es direkt und effek­tiv auf die Mus­ku­la­tur abzielt. Aber auch Schwim­men, Rad­fah­ren, Lau­fen und Ball­sport­ar­ten sind eben­so geeig­net wie die „Body & Mind“-Sportarten Yoga, Pila­tes und Co.

Bei der Belas­tungs­steue­rung kommt es natür­lich auch auf den indi­vi­du­el­len kör­per­li­chen Trai­nings­zu­stand an. Wich­tig sei, dass man mit einer gesun­den Belas­tung anfängt. „Mann kann ja schließ­lich kei­nen Mara­thon lau­fen, ohne mode­rat dar­auf hin­zu­trai­nie­ren“. Man emp­fiehlt übli­cher­wei­se, sich je 30 Minu­ten an fünf Tagen die Woche oder 75 Minu­ten an drei Tagen pro Woche zu bewegen.

Letzt­end­lich soll­te man laut Prof. Dr. Kois­ten die Belas­tung so set­zen, dass sie einem gut tut. Fühlt man sich nach dem Sport fit und gesund, ist es genau rich­tig. Hat man das Gefühl, es über­for­dert einen, ist es zu viel. So man­che Sports­ka­no­ne wird bestimmt schon ein­mal etwas vom „Open-Win­dow-Effekt“ gehört haben. Die­ser tritt dann auf, wenn nach einer inten­si­ve­ren Anstren­gung mehr Stress­hor­mo­ne im Kör­per aus­ge­schüt­tet werden.

Die­se Stress­hor­mo­ne wir­ken immun­sup­pres­siv und fah­ren das immun­sys­tem nach der Belas­tung kurz­zei­tig run­ter. Aus die­sem Grund fühlt man sich nach einer extrem anstren­gen­den Sport­ses­si­on auch schon­mal etwas krank. Auch des­halb ist eine aus­rei­chen­de Rege­ne­ra­ti­ons­zeit extrem wichtig.

Die Zeit für eine Rege­ne­ra­ti­on nach dem Sport ist immens wichtig

Wann ist Sport schädlich?

Drau­ßen an der fri­schen Luft sind Sport und Bewe­gung durch­aus zu emp­feh­len. Bei warm-schwü­len Som­mer­tem­pe­ra­tu­ren soll­te man jedoch vor­sich­tig sein. Gera­de bei hohen Ozon­wer­ten kön­nen die Atem­we­ge durch sport­li­che Betä­ti­gung gereizt und das Herz-Kreis­lauf-Sys­tem gestört werden.

Es ist daher rat­sam, die Bewe­gung in die küh­le­ren Mor­gen- oder Abend­stun­den zu ver­le­gen, tags­über aus­rei­chend Was­ser zu trin­ken und die Belas­tung bei hohen Tem­e­ra­tu­ren mode­rat zu halten.

Bei Fie­ber oder Infek­ten, wie Hus­ten oder Schnup­fen, gehört man statt­des­sen defi­ni­tiv ins Bett und soll­te auf Sport­ak­ti­vi­tä­ten ver­zich­ten. Das Immun­sys­tem arbei­tet in die­ser Zeit bereits an der Bekämp­fung der Krank­heits­er­re­ger. Ein zusätz­li­cher Reiz durch Sport und Bewe­gung kann das Immun­sys­tem „über­for­dern“, was zu gefähr­li­chen Stö­run­gen des Herz-Kreis­lauf-Sys­tems oder zu Herz-Mus­kel­ent­zün­dun­gen füh­ren kann.

Sport als „Medikament 1.0“ zur Prävention

Wird man gar nicht mehr krank, wenn man genü­gend Sport macht? Ein gewis­ses gene­ti­sches Grund­ge­rüst ist sicher­lich eine Vor­aus­set­zung des Gesund­heits­zu­stan­des. In jedem Fall spielt Sport in der heu­ti­gen Zeit eine immer grö­ße­re Rol­le bei der Vor­beu­gung vor Krank­hei­ten aller Art. Im Zuge unse­res heu­ti­gen Lebens­stils tau­chen immer mehr Erkran­kun­gen auf, die durch die neu­zeit­li­chen Ver­än­de­run­gen der Ernäh­rung und des Lebens her­vor­ge­ru­fen wer­den. Bei­spiels­wei­se haben Rau­cher ein höhe­res Risi­ko, beim Sport am Herz­tod zu sterben.

Sport und Bewe­gung schützt sicher­lich nicht vor allem, aber man kann gera­de den „neu­ar­ti­gen“ Krank­hei­ten bis hin zu Alz­hei­mer vor­beu­gen und die­se bis ins höhe­re Alter hin­aus­zö­gern und einen mil­de­ren Ver­lauf erzwin­gen. Bewe­gung ist laut Prof. Dr. Jois­ten damit sicher­lich das „Medi­ka­ment 1.0, mit 50 Aus­ru­fe­zei­chen“. Das Prin­zip „Sur­vi­val of the Fit­test“ hat also in der heu­ti­gen Zeit (bis zum Tod) noch Bestand.

„Ein Glas Kakao nach dem Sport“

Auch Ernäh­rung spielt in Kom­bi­na­ti­on mit Sport und Bewe­gung eine wich­ti­ge Rol­le. Drei Por­tio­nen Gemü­se und zwei Por­tio­nen Obst pro Tag sei­en sicher­lich wün­schens­wert. Auch die medi­ter­ra­ne Küche sei hin­sicht­lich ihrer gesund­heit­li­chen Wir­kung bereits gut erforscht. Dazu kommt eine aus­rei­chen­de Zufuhr an Was­ser und genü­gend Bal­last­stof­fe. Ins­ge­samt soll­te man um fit zu blei­ben auch nicht zu viel essen.

Im Leis­tungs­sport emp­fiehlt Prof. Dr. Jois­ten ein Glas Kakao zur Rege­ne­ra­ti­on. Dar­in ent­hal­ten sind die nöti­gen Struk­tur­pro­te­ine und Zucker­vor­rä­te, die der Kör­per zum Mus­kel­auf­bau und für sei­nen Gly­ko­gen­spei­cher braucht.

Bei der Zufuhr von Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­teln gehen die gesell­schaft­li­chen Mei­nun­gen hier und da aus­ein­an­der. Man kön­ne laut Prof. Dr. Jois­ten sup­ple­men­tie­ren, wenn ein nach­ge­wie­se­ner Man­gel an bestimm­ten Stof­fen besteht, bei­spiels­wei­se Magne­si­um oder Vit­amin D. Ansons­ten sei die Zufuhr von Sup­ple­ments, Eiweiß­rie­geln etc. nicht zwin­gend notwendig.

Zur Per­son: Prof. Dr. Chris­ti­ne Jois­ten ist eine deut­sche Sport­me­di­zi­ne­rin, Leh­re­rin an der Deut­schen Sport­hoch­schu­le und 1. Vor­sit­zen­de des Sport­ärz­te­bunds Nordrhein.