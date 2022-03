Gesundes Essen ist nicht nur gut für einen selbst, sondern auch fürs Klima und eine nachhaltige Entwicklung. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat im laufenden Jahr einige Projekte und Programme in petto, um Zielgruppen – von Kitas bis Seniorenheimen – für gesündere Lebensmittel zu gewinnen.

Gutes Essen: warum es so wichtig ist!

Quark mit roten Bee­ren und Nüs­sen – ein Fest für den Darm

Immer noch essen die meis­ten Deut­schen zu viel Fleisch und ande­re tie­ri­sche Erzeug­nis­se, Zucker, Salz und indus­tri­ell ver­ar­bei­te­te Lebens­mit­tel und neh­men dabei viel zu vie­le Kalo­rien zu sich. Doch nicht nur für die eige­ne Gesund­heit ist fal­sches Essen fatal, und kann zu chro­ni­schen, ernäh­rungs-mit­be­ding­ten Beschwer­den wie Dia­be­tes mel­li­tus, Gicht oder ortho­pä­di­schen Krank­hei­ten führen.

„Es trägt unter ande­rem auch zum Anstieg der Treib­haus­gas­emis­sio­nen und damit zum Kli­ma­wan­del bei“, mahnt die Deut­sche Gesell­schaft für Ernäh­rung (DGE) . „Um aber die nach­hal­ti­gen Ent­wick­lungs­zie­le der Agen­da 2030 zu errei­chen, ist ein glo­ba­ler Ernäh­rungs­wan­del not­wen­dig“, appel­liert DGE-Geschäfts­füh­re­rin Dr. Kiran Vir­ma­ni. Das heißt: Statt Süßig­kei­ten und Fleisch mehr Obst und Gemü­se – am bes­ten regio­nal und sai­so­nal. „Unser Han­deln in Bezug auf die Ernäh­rung – auf das, was und wie viel wir essen und trin­ken – steht in direk­tem Zusam­men­hang mit den nach­hal­ti­gen Entwicklungszielen.“

Mehr Obst und Gemü­se – am bes­ten regio­nal und sai­so­nal, emp­fielt die DGE

Veranstaltungen und Aktionen in mehreren Bundesländern

Die 1953 als Bun­des­ver­band gegrün­de­te DGE setzt im lau­fen­den Jahr 2022 auf meh­re­re Ver­an­stal­tun­gen, um das Wis­sen um gesun­de – und nach­hal­ti­ge – Ernäh­rung unter die Leu­te zu brin­gen: So plant die DGE-Sek­ti­on Nie­der­sach­sen, die im lau­fen­den Jahr ihr 40-jäh­ri­ges Bestehen fei­ert, Fach­ta­gun­gen und Semi­na­re zur Ver­brei­tung der Nie­der­säch­si­schen Ernäh­rungs­stra­te­gie, an deren Ent­wick­lung die DGE-Sek­ti­on betei­ligt war.

Ziel es ist, eine gesund­heits­för­dern­de und nach­hal­ti­ge­re Ernäh­rung in Nie­der­sach­sen zu stär­ken. Wei­te­re The­men sind auch Lebens­mit­tel-Wert­schät­zung und der Kampf gegen Ver­schwen­dung von Lebens­mit­teln. Die Sek­ti­on Baden-Würt­tem­berg der DGE lädt am 17. März zum Online-Forum „Pro­te­ine im Fokus“ ein. Neben den aktu­el­len Refe­renz­wer­ten für die Eiweiß-Zufuhr in der Ernäh­rung sowie der Rol­le von Eiweiß­prä­pa­ra­ten etwa für Sport­ler geht es dabei auch um neue Pro­te­in­quel­len, etwa aus Insek­ten oder Mikro­al­gen, sowie Fleisch aus dem Labor.

Wei­te­re Pro­jek­te lau­fen in Hes­sen, wo Work­shops als Qua­li­fi­zie­rungs­maß­nah­me für Mit­ar­bei­ten­de in sta­tio­nä­ren Senio­ren­ein­rich­tun­gen ter­mi­niert sind, oder in Schles­wig-Hol­stein mit einer Semi­nar­rei­he für Ernährungs-Fachkräfte.

In den DGE-Sek­tio­nen Meck­len­burg-Vor­pom­mern und Thü­rin­gen geht es schwer­punkt­mä­ßig um gute Kita- und Schul­ver­pfle­gung. So bie­tet die Ver­net­zungs­stel­le Kita-Ver­pfle­gung Thü­rin­gen ab März eine Fort­bil­dungs­rei­he „Gutes Essen für Kita & Schu­le“, in Meck­len­burg-Vor­pom­mern und Thü­rin­gen sind Fach­ta­gun­gen, Semi­na­re und Work­shops zu einem aus­ge­wo­ge­nen und nach­hal­ti­gem Spei­sen- und Geträn­ke­an­ge­bot geplant.

Gesundes Essen in Senioreneinrichtungen

In den vier Bun­des­län­dern Meck­len­burg-Vor­pom­mern, Nie­der­sach­sen, Schles­wig-Hol­stein und Thü­rin­gen lau­fen Pro­jek­te mit dem Schwer­punkt auf gesun­des Essen in Senio­ren­ein­rich­tun­gen, sowie beim „Essen auf Rädern“ für Senio­ren, die im eige­nen Haus­halt leben. Außer­dem ist die DGE mit meh­re­ren Pro­jek­ten bei der Initia­ti­ve „In Form“ der Bun­des­mi­nis­te­ri­en für Ernäh­rung und Land­wirt­schaft sowie Gesund­heit ver­tre­ten; drei davon wur­den für wei­te­re drei Jah­re verlängert.

Ihre bekann­ten „10 Regeln für eine gesun­de Ernäh­rung“ hat die DGE auf ihrer Web­site zusam­men­ge­stellt.