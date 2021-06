Viele ältere und pflegebedürftige Menschen vereinsamen in ihren vier Wänden. Sie kommen nicht raus, werden bettlägerig und sind oft vergesslich. Ein Hamburger Start-up hat zusammen mit der Krankenkasse BARMER über die letzten Jahre ein Projekt entwickelt, um dem entgegenzuwirken. Es handelt sich dabei um Videospiele für Senioren. Ein tolles Projekt, denn durch das regelmäßige Spielen wird sowohl die Mobilität gefördert, als auch Demenz-Erkrankungen vorgebeugt.

Zocken gegen Demenz – funk­tio­niert das? pixabay

Video­spie­le machen ein­sam, blöd und aggres­siv – so zumin­dest ist die Mei­nung vie­ler besorg­ter Eltern, deren Kin­der ger­ne meh­re­re Stun­den pro Woche vor der Spie­le­kon­so­le verbringen.

Video­spie­le kön­nen jedoch mehr sein. Die Kin­der ent­geg­nen jenen Vor­ur­tei­len häu­fig, dass man aus bestimm­ten Spie­len sogar ler­nen oder sich vir­tu­ell mit Freun­den zusam­men­schlie­ßen kann, um gemein­sam zu spielen.

Videospiele wirken Demenz-hemmend

Dass Video­spie­le auch einen the­ra­peu­ti­schen Nut­zen haben kön­nen, damit beschäf­ti­gen sich For­scher an der kana­di­schen Uni­ver­si­ät Mont­re­al. Die Erkennt­nis: Bestimm­te 3D-Video­spie­le, wie „Super Mario 64“ bewir­ken eine Zunah­me der soge­nann­ten „Grau­en Sub­stanz“ im mensch­li­chen Gehirn. Mehr Graue Sub­stanz bedeu­tet eine höhe­re Gehirn­leis­tung und höhe­re Intelligenzwerte.

Die Erklä­rung dafür ist ein­fach: Durch den stän­di­gen Auf­ent­halt in den eige­nen vier Wän­den oder dem immer glei­chen Pfle­ge­heim nimmt das Ori­en­tie­rungs­ver­mö­gen älte­rer Men­schen ab und mün­det häu­fig in demen­zi­el­len Zustän­den: Die Graue Sub­stanz bil­det sich zurück und das Err­in­ne­rungs­ver­mö­gen nimmt ab. 3D-Video­spie­le neh­men die Men­schen jedoch mit in eine ande­re Welt und füh­ren die Men­schen hin­aus aus ihrer Woh­nung auf neue, vir­tu­el­le Wege.

Bei den Teil­neh­mern der kana­di­schen Stu­die zeig­te sich inner­halb eines hal­ben Jah­res eine deut­li­che Stär­kung des Kurz­zeit­ge­dächt­nis­ses und eine Zunah­me der Grau­en Sub­stanz im Hip­po­cam­pus, dem Err­in­ne­rungs­zen­trum des Gehirns.

Damit kön­nen Video­spie­le sogar gegen Demenz vor­beu­gen. Regel­mä­ßi­ges Spie­len kann die­se zwar nicht kom­plett ver­hin­dern, jedoch um eini­ge Zeit hin­aus­zö­gern. Es sei daher sinn­voll, spe­zi­ell für älte­re Men­schen vir­tu­el­le Spie­le zu ent­wi­ckeln, um gegen die Demenz-Krank­heit anzukämpfen.

Therapeutische Videospiele in Pflegeeinrichtungen mit der „memoreBox“

Die Kran­ken­kas­se BARMER ent­wi­ckel­te vor etwas mehr als vier Jah­ren in Zusam­men­ar­beit mit dem Digi­tal Health Start-up Retro­Brain R&D GmbH ein Pro­jekt zur „Prä­ven­ti­on in sta­tio­nä­ren Pfle­ge­ein­rich­tun­gen durch the­ra­peu­tisch-com­pu­ter­ba­sier­te Trai­nings­pro­gram­me“ im Rah­men des Prä­ven­ti­ons­ge­set­zes. Hier­bei wur­de unter­sucht, inwie­fern the­ra­peu­ti­sche Video­spie­le prä­ven­tiv auf die Senio­ren wir­ken. Das Pilot­pro­jekt begrenz­te sich auf Pfle­ge­hei­me im Groß­raum Ham­burg und wur­de über die Jah­re hin­weg gefördert.

Her­aus­ge­kom­men ist die Video­spiel-Platt­form „memoreBox“, die an jeden Fern­se­her ange­schlos­sen wer­den kann. Von der Spiel­idee erri­nert sie ein biss­chen an die Nin­ten­do Wii. Nur ohne Fern­be­die­nung oder Con­trol­ler. Über die Ges­ten und Kör­per­be­we­gun­gen der Spie­ler kön­nen ver­schie­de­ne vir­tu­el­le Trai­nings­pro­gram­me, wie Kegeln, Tan­zen, Sin­gen oder Motor­rad fah­ren aus­ge­übt werden.

Die Trai­nings­spie­le sol­len die Bewoh­ner bei fol­gen­den Fähig­kei­ten unterstützen:

Koor­di­na­ti­on

Mul­ti­tas­king­fä­hig­keit

Kogni­ti­on und Lernfähigkeit

Beweg­lich­keit und Gleichgewicht

Reak­ti­ons­ver­mö­gen

Zunah­me der Kom­mu­ni­ka­ti­on mit­ein­an­der und Ver­bes­se­rung Lebens­qua­li­tät im Heim

Pilotprojekt geglückt

Die Ergeb­nis­se der wis­sen­schaft­li­chen Beob­ach­tung des Pilot­pro­jekts durch meh­re­re Uni­ver­si­tä­ten Ber­lins waren durch­weg positiv:

Die teil­nehm­den Per­so­nen konn­ten sich in punc­to geis­ti­ger und kör­per­li­cher Leis­tungs­fä­hig­keit ver­bes­sern. Dazu beein­flusst das sozia­le Mit­ein­an­der beim Spie­len die Lebens­qua­li­tät und die Inter­ak­ti­on der Bewoh­ner posi­tiv. Durch das regel­mä­ßi­ge Spie­len ver­rin­ger­te sich zudem die Schmerzempfindsamkeit.

Neben der Demenz-Prä­ven­ti­on stei­ger­te sich auch die Mobi­li­tät der Heim­be­woh­ner. Pati­en­ten sei­en ver­mehrt in der Lage gewe­sen, sich selbst zu ver­sor­gen und täg­li­che Ver­rich­tun­gen selbst zu bewäl­ti­gen. Die teil­neh­men­den Per­so­nen berich­te­ten zudem von Spaß beim Spie­len. Und: von einer erhöh­ten Moti­va­ti­on, mit den ande­ren Bewoh­nern in Kon­takt zu treten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur „memoreBox“ fin­den Sie hier.

Präventionsprojekt wird zur Regelversorgung

Seit gut einem Monat kön­ne sich Pfle­ge­ein­rich­tun­gen aus ganz Deutsch­land für das Trai­nings­pro­gramm „memoreBox“ bewer­ben. Das Prä­ven­ti­ons­an­ge­bot steht dabei allen (teil-)stationären Pfle­ge­ein­rich­tun­gen zur Ver­fü­gung und soll hel­fen, die Pfe­ge digi­tal und ein­fach zu gestalten.

„In der Pfle­ge besteht ein enor­mes Poten­zi­al für digi­ta­le Ange­bo­te. Neben dem the­ra­peu­ti­schen Nut­zen soll­ten sie vor allem ein­fach ein­setz­bar sein und die Lebens­qua­li­tät der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen posi­tiv beein­flus­sen“, sagt Pro­jekt­lei­te­rin Andrea Jakob-Pan­nier in einer Pres­se­mit­tei­lung der BARMER.

Das eva­lu­ier­te und nach­weis­lich wirk­sa­me Pro­jekt ist erst seit kur­zem för­der­fä­hig. Inter­es­sier­te Pfle­ge­ein­rich­tun­gen kön­nen sich bei Inter­es­se an jede Pfle­ge­kas­se mit einem För­der­an­trag nach § 5 SGB XI richten.