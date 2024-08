Schaden vom Patien­ten abwen­den Wie bleibt man als Pflege­kraft auf der „siche­ren“ Seite?

Der Dekubi­tus, der Sturz, die Hygiene, die Dokumen­ta­tion, der Perso­nal­ein­satz – all dies sind pflege­ri­sche Berei­che, in denen Patien­ten zu Schaden kommen können. Was man als Behan­deln­der in haftungs­recht­li­cher Sicht unbedingt wissen muss und wie solche Schadens­si­tua­tio­nen bereits von Beginn an vermie­den werden können, darum geht es in der neuen Auflage des Werkbuchs „Kompt­akt­wis­sen Haftpflicht­recht. Die Vertrags­haf­tung in der Pflege“. Unsere Rechts­de­pe­sche-Redak­teu­rin Maren van Lessen hat in einem Inter­view den Autor und Heraus­ge­ber, Prof. Dr. Volker Großkopf, näher zu diesem elemen­ta­ren Thema in der pflege­ri­schen Praxis befragt.