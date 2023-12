Seit etlichen Jahren stehen Deutsch¬≠lands Klini¬≠ken unter erheb¬≠li¬≠chem finan¬≠zi¬≠ell Druck. Um in dem sich versch√§r¬≠fen¬≠den Wettbe¬≠werb bestehen zu k√∂nnen, sind Einspar¬≠ma√ü¬≠nah¬≠men unumg√§ng¬≠lich. Ratio¬≠na¬≠li¬≠sie¬≠run¬≠gen d√ľrfen aber nicht zu Quali¬≠t√§ts¬≠ein¬≠bu¬≠√üen f√ľhren. Auch bei der Beschaf¬≠fung von Medizin¬≠pro¬≠duk¬≠ten gilt die Binsen¬≠weis¬≠heit, dass der niedrigste Preis nicht immer wirtschaft¬≠lich ist. Neben dem medizi¬≠ni¬≠schen Nutzen sind dabei auch die Beitr√§ge von moder¬≠nen Medizin¬≠pro¬≠duk¬≠ten zur Prozess¬≠op¬≠ti¬≠mie¬≠rung und der Material- und Arbeits¬≠zeit¬≠er¬≠spar¬≠nis zu kalku¬≠lie¬≠ren. Daneben sollte auch die Zufrie¬≠den¬≠heit des Patien¬≠ten in die Berech¬≠nung einbe¬≠zo¬≠gen werden. Dies belegt das Beispiel einer Kosten-/Nutzen¬≠ana¬≠lyse f√ľr eine innova¬≠tive Kathe¬≠ter-Techno¬≠lo¬≠gie zur Stuhl¬≠drai¬≠nage.

Der Gewinn liegt im Einkauf ‚Äď an der Kosten-/Nutzen¬≠ana¬≠lyse f√ľhrt kein Weg vorbei

Gerade im inten¬≠sv¬≠me¬≠di¬≠zi¬≠ni¬≠schen Bereich wird beson¬≠de¬≠rer Wert auf verl√§ss¬≠li¬≠che und effizi¬≠ente Versor¬≠gungs¬≠sys¬≠teme gelegt. Dies gilt selbst¬≠ver¬≠st√§nd¬≠lich auch f√ľr Stuhl¬≠drai¬≠na¬≠ge¬≠sys¬≠teme (Symbol¬≠bild). Bild: Sudok1/Dreamstime

Die Krite¬≠rien zur Beschaf¬≠fung von Medizin¬≠pro¬≠duk¬≠ten sind oftmals prim√§r √∂kono¬≠mi¬≠scher Natur. Es ist jedoch irrt√ľm¬≠lich anzuneh¬≠men, dass Produkte einer bestimm¬≠ten Katego¬≠rie (hier: Darm-Drainage-Systeme) unabh√§n¬≠gig vom Herstel¬≠ler grund¬≠s√§tz¬≠lich die gleiche formale Funkti¬≠ons¬≠er¬≠f√ľl¬≠lung garan¬≠tie¬≠ren und bez√ľg¬≠lich Quali¬≠t√§t, Funktio¬≠na¬≠li¬≠t√§t und Handha¬≠bung weitge¬≠hend austausch¬≠bar sind. Verbleibt der Preis als einzi¬≠ges Entschei¬≠dungs¬≠kri¬≠te¬≠rium kann dies zu schlech¬≠ten Heilungs¬≠ver¬≠l√§u¬≠fen und finan¬≠zi¬≠el¬≠len Einbu¬≠√üen f√ľhren.

Es liegt auf der Hand, dass unter¬≠schied¬≠li¬≠che Produkt¬≠de¬≠signs und Materia¬≠lien auch unter¬≠schied¬≠li¬≠che Quali¬≠t√§ts¬≠er¬≠geb¬≠nisse erzie¬≠len, die mitun¬≠ter auch den Thera¬≠pie¬≠vor¬≠ga¬≠ben zuwider¬≠lau¬≠fen k√∂nnen. F√ľhrt die Anwen¬≠dung von medizi¬≠ni¬≠schen Hilfs¬≠mit¬≠teln nicht zum beabsich¬≠tig¬≠ten Erfolg, wirkt sich dies nicht nur negativ auf den Gesund¬≠heits¬≠zu¬≠stand des Patien¬≠ten aus, sondern beansprucht auch zus√§tz¬≠li¬≠che materi¬≠elle und perso¬≠nelle Ressour¬≠cen zur Kompen¬≠sa¬≠tion des Defizits.

Relevanz der Inter­ven­tio­nen bei Patien­ten mit Stuhl­in­kon­ti­nenz

Eine unver¬≠sorgte Stuhl¬≠in¬≠kon¬≠ti¬≠nenz stellt ein Infek¬≠ti¬≠ons¬≠ri¬≠siko dar, beein¬≠tr√§ch¬≠tigt die Schutz¬≠funk¬≠tion der Haut, verz√∂¬≠gert die Sekun¬≠d√§r¬≠hei¬≠lung und l√∂st Konta¬≠mi¬≠na¬≠tio¬≠nen der periana¬≠len Umgebung aus. Bei bettl√§¬≠ge¬≠ri¬≠gen Kranken¬≠haus¬≠pa¬≠ti¬≠en¬≠ten, die beispiels¬≠weise durch Antibio¬≠tika, Schon¬≠kost oder Krank¬≠heits¬≠er¬≠re¬≠ger an d√ľnnfl√ľs¬≠si¬≠gem Durch¬≠fall leiden, sind daher beglei¬≠tend zu den Ma√ünah¬≠men der Basis¬≠hy¬≠giene spezi¬≠fi¬≠sche Hygiene- und Pr√§ven¬≠ti¬≠ons¬≠ma√ü¬≠nah¬≠men zu beach¬≠ten.

Zur Vermei¬≠dung von Infek¬≠tio¬≠nen und schwe¬≠ren Hautir¬≠ri¬≠ta¬≠tio¬≠nen werden insbe¬≠son¬≠dere auf Inten¬≠siv¬≠sta¬≠tio¬≠nen bei den Patien¬≠ten mit teilwei¬≠ser oder v√∂lli¬≠ger Darmin¬≠kon¬≠ti¬≠nenz invasive Stulhl¬≠drai¬≠na¬≠ge¬≠sys¬≠teme in den After einge¬≠f√ľhrt. Zur Thera¬≠pie¬≠un¬≠ter¬≠st√ľt¬≠zung stehen dem medizi¬≠nisch-pflege¬≠ri¬≠schen Perso¬≠nal verschie¬≠dene Stuhl¬≠drai¬≠na¬≠ge¬≠sys¬≠teme zur Verf√ľ¬≠gung, die eine konti¬≠nu¬≠ier¬≠li¬≠che Ablei¬≠tung des Stuhl¬≠gangs erm√∂g¬≠li¬≠chen.

Die moderne Genera¬≠tion der Stuhl¬≠drai¬≠na¬≠gen wird durch das hygh-tec¬ģ basic plus-System repr√§¬≠sen¬≠tiert. Das System verf√ľgt √ľber membran¬≠ar¬≠tige, komplex¬≠aus¬≠ge¬≠formte Ballon¬≠kom¬≠po¬≠nen¬≠ten aus Polyure¬≠than (PUR), deren Wandst√§r¬≠ken mikosko¬≠pisch d√ľnn und dennoch sehr belast¬≠bar sind. Hierdurch wird eine k√∂rper¬≠syn¬≠chrone Dichtung erm√∂g¬≠licht.

W√§hrend konven¬≠tio¬≠nelle stuhl¬≠ab¬≠lei¬≠tende Systeme zwar eine ankernde, aber keine dichtende Bauweise aufwei¬≠sen, ist die Dichtung und der passge¬≠naue Sitz des hygh-tec¬ģ basic plus-Systems das entschei¬≠dende bauli¬≠che und funktio¬≠nelle Merkmal. Aufgrund der Darmpe¬≠ris¬≠tal¬≠tik werden die herk√∂mm¬≠li¬≠chen Produkte oftmals √ľber das Rektum heraus¬≠ge¬≠scho¬≠ben, sodass der Stuhl para l√§uft und die Gefah¬≠ren der inkon¬≠ti¬≠nenz¬≠as¬≠so¬≠zi¬≠ier¬≠ten Derma¬≠ti¬≠tis (IAD) bis hin zu rekur¬≠ren¬≠ten Selbst¬≠sch√§¬≠di¬≠gung (Exkora¬≠tion) und dem Verlust der sch√ľt¬≠zen¬≠den Barrie¬≠re¬≠funk¬≠tion der Haut entste¬≠hen k√∂nnen.

Bei den bis zum Jahr 2016 vorhan¬≠de¬≠nen Syste¬≠men stellen die Unfall¬≠chir¬≠ur¬≠gen Marcus √Ėhlbauer und Britta Wallner auf diese Konse¬≠quen¬≠zen ab, indem sie den, bis zu diesem Zeitpunkt am Markt befind¬≠li¬≠chen Syste¬≠men attes¬≠tie¬≠ren:

‚ÄěEine v√∂llige Dichtig¬≠keit, vor allem f√ľr Stuhl¬≠was¬≠ser, ist aber zumeist auch mit diesen Darmma¬≠nage¬≠ment¬≠sys¬≠te¬≠men nicht zu errei¬≠chen, sodass dies √ľber eine erh√∂hte Frequenz der Verband¬≠wech¬≠sel kompen¬≠siert werden muss‚Äú.

√Ėkono¬≠mi¬≠sche Krite¬≠rien

Aus betriebs¬≠wirt¬≠schaft¬≠li¬≠cher Sicht verur¬≠sacht diese erh√∂hte Frequenz des Verbands¬≠wech¬≠sel zum einen Mehrkos¬≠ten durch den erh√∂h¬≠ten Verbrauch von Verbands¬≠stof¬≠fen, Wundsp√ľl¬≠mit¬≠tel etc. und schl√§gt zudem unver¬≠h√§lt¬≠nis¬≠m√§¬≠√üig auf die Kosten f√ľr den Perso¬≠nal¬≠auf¬≠wand durch. Kalku¬≠la¬≠ti¬≠ons¬≠pos¬≠ten entste¬≠hen durch den Zeitauf¬≠wand f√ľr die Reini¬≠gung des Patien¬≠ten, das Herrich¬≠ten des Bettes und die hygie¬≠ni¬≠sche Aufbe¬≠rei¬≠tung der Patien¬≠ten¬≠klei¬≠dung und Bettw√§¬≠sche.

Auch kann es durch die Undich¬≠tig¬≠keit der Silikon¬≠drai¬≠na¬≠gen zu Stuhl¬≠kon¬≠ta¬≠mi¬≠na¬≠tio¬≠nen der periana¬≠len Wunde kommen, an die die Behand¬≠lungs¬≠not¬≠wen¬≠dig¬≠keit einer anschlie¬≠√üen¬≠den Infek¬≠ti¬≠ons¬≠be¬≠k√§mp¬≠fung gekn√ľpft ist. Dieses wieder¬≠rum verl√§n¬≠gert den Abhei¬≠lungs¬≠pro¬≠zess um ein Vielfa¬≠ches, f√∂rdert die Immobi¬≠li¬≠t√§t und erh√∂ht die Verweil¬≠dauer des Patien¬≠ten im Kranken¬≠haus.

Der Kosten-/Nutzen­ver­gleich von Stuhl­drai­na­ge­sys­te­men

Unter Einbe¬≠zug der aktuel¬≠len Studi¬≠en¬≠la¬≠gen hat Sebas¬≠tian Kruschwitz, Fachbe¬≠reichs¬≠lei¬≠ter Wundman¬≠ge¬≠ment beim Berli¬≠ner Zentrum f√ľr Beatmung und Inten¬≠siv¬≠pflege im ‚ÄěStorkower Bogen‚Äú auf der Basis seiner Anwen¬≠dungs¬≠be¬≠ob¬≠ach¬≠tun¬≠gen in einer Kosten-/Nutzen-Analyse von verf√ľg¬≠ba¬≠ren Stuhl¬≠drai¬≠na¬≠ge¬≠sys¬≠teme erstellt.

Bei Patien¬≠ten, die an langan¬≠hal¬≠ten¬≠dem d√ľnnfl√ľs¬≠si¬≠gem Durch¬≠fall litten, wurde anhand der folgen¬≠den Varian¬≠ten ein grober Kosten¬≠ver¬≠gleich erstellt:

Diarrhoe bei Stuhl­in­kon­ti­nenz ohne Stuhl­drai­na­ge­sys­tem Diarrhoe bei Stuhl­in­kon­ti­nenz mit Stuhl­drai­na­ge­sys­tem (Silikon-Ballon-Technik) Diarrhoe bei Stuhl­in­kon­ti­nenz mit Stuhl­drai­na­ge­sys­tem (Anker-Ballon-Technik)

Ohne Ber√ľck¬≠sich¬≠ti¬≠gung der vielf√§l¬≠ti¬≠gen, weite¬≠ren finan¬≠zi¬≠el¬≠len Neben¬≠ef¬≠fekte einer insuf¬≠fi¬≠zi¬≠en¬≠ten Stuhl¬≠drai¬≠nage waren die Kosten f√ľr den Material- und Zeitauf¬≠wand bei dem Stuhl¬≠drai¬≠na¬≠ge¬≠sys¬≠tem alleine nur unter Ber√ľck¬≠sich¬≠ti¬≠gung der veran¬≠schlag¬≠ten Kosten f√ľr die Arbeits¬≠zeit mit Anker-Ballon-Technik bei einem sechs¬≠fa¬≠chen Stuhl¬≠gang inner¬≠halb von 24 Stunden mit Abstand am g√ľnstigs¬≠ten (30 Euro). Dies war unter anderem darauf zur√ľck¬≠zu¬≠f√ľh¬≠ren, dass hier im Berech¬≠nungs¬≠zeit¬≠raum nur eine Reini¬≠gungs¬≠ma√ü¬≠nahme erfol¬≠gen musste.

F√ľr die mit einem Stuhl¬≠drai¬≠na¬≠ge¬≠sys¬≠tem mit Silikon-Ballon-Technik versorgte Patien¬≠ten¬≠gruppe wurden bei gleicher Anzahl der Stuhl¬≠g√§nge aufgrund der system¬≠be¬≠ding¬≠ten Dichtig¬≠keit drei Reini¬≠gungs¬≠ma√ü¬≠nah¬≠men erfor¬≠der¬≠lich, was am Ende zu Tages¬≠kos¬≠ten in H√∂he von 90 Euro f√ľhrte.

Die Tages¬≠kost¬≠en¬≠er¬≠geb¬≠nis in der Gruppe der stuhl¬≠in¬≠kon¬≠ti¬≠nen¬≠ten Patien¬≠ten ohne Draina¬≠ge¬≠sys¬≠tem fiel mit Abstand am ung√ľns¬≠tigs¬≠ten aus. Hier waren 180 Euro zu verzeich¬≠nen.

Dieser grobe Kosten¬≠ver¬≠gleich beansprucht keine allge¬≠meine Geltung, sondern kann ledig¬≠lich als Orien¬≠tie¬≠rungs¬≠hilfe zur Erstel¬≠lung einer eigenen Kosten-/Nutzen-Analyse dienen. Deutlich wird jedoch, je insuf¬≠fi¬≠zi¬≠en¬≠ter das Stuhl¬≠drai¬≠na¬≠ge¬≠sys¬≠tem bei Patien¬≠ten mit langan¬≠hal¬≠ten¬≠dem d√ľnnfl√ľs¬≠si¬≠gem Durch¬≠fall ist, desto un√∂ko¬≠no¬≠mi¬≠scher stellt sich die Versor¬≠gungs¬≠si¬≠tua¬≠tion dar.

Fazit

Bei der zuver¬≠l√§s¬≠sig dichten¬≠den a‚ÄĎtraumatischen hygh-tec¬ģ basic plus-Stuhl¬≠drai¬≠nage, steht vor allem die Entlas¬≠tung des Patien¬≠ten mit Stuhl¬≠in¬≠kon¬≠ti¬≠nenz im Vorder¬≠grund. Neben der Vermei¬≠dung von inkon¬≠ti¬≠nenz¬≠as¬≠so¬≠zi¬≠ier¬≠ten Infek¬≠ti¬≠ons¬≠pro¬≠ble¬≠men wird auch ein positi¬≠ves Patien¬≠ten¬≠out¬≠come durch die Reduk¬≠tion von Scham‚ÄĎ, Ekel- und Peinlich¬≠keits¬≠ge¬≠f√ľh¬≠len erreicht.

Hinzu kommt, dass die PUR-typische elasti¬≠sche Verfor¬≠mung und das Produkt¬≠de¬≠sign der Kathe¬≠ter¬≠tech¬≠nik die Mobili¬≠sie¬≠rung des Patien¬≠ten erm√∂g¬≠licht. Durch diese Effekte und die Arbeits¬≠zeit¬≠er¬≠spar¬≠nis k√∂nnen durch den System¬≠ein¬≠satz im Arbeits¬≠all¬≠tag erheb¬≠li¬≠che Kosten¬≠ein¬≠spa¬≠run¬≠gen verzeich¬≠net werden. Der Einkauf als Schnitt¬≠stelle zwischen Medizin und √Ėkono¬≠mie sollte dies in seinen Kalku¬≠la¬≠tio¬≠nen ber√ľck¬≠sich¬≠ti¬≠gen.

Autor: Mike Becker

Anmer­kun­gen: