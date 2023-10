Sofern die Genital- und Gesäß­re­gion von tiefgra­di­gen Verbren­nun­gen betrof­fen ist, sind nach der AWMF-Leitli­nie „AWMF-Leitli­nie „Behand­lung thermi­scher Verlet­zun­gen des Erwach­se­nen“ der Deutschen Gesell­schaft für Verbren­nungs­me­di­zin (DGV) zudem Mikti­ons­pro­bleme, Teil- oder Total­ver­lust des Genitales, Narben­kon­trak­tu­ren im Uroge­ni­tal­be­reich und Infek­tio­nen der Brand­wun­den mit Fäkal­kei­men zu erwar­ten.

Diese Kompli­ka­tio­nen fordern das gesamte inter­dis­zi­pli­näre Wissen und Können der in der Verbren­nung ausge­wie­se­nen Behand­ler heraus, um indivi­du­elle und schonende Versor­gungs­me­tho­den zu ergrei­fen, damit die Patien­ten mit periana­len Verbren­nun­gen nicht aufgrund analer oder uroge­ni­taler Kompli­ka­tio­nen verster­ben.

Die unmit­tel­bare Nähe zum Anus lässt – auch bei eigent­li­cher Unver­sehrt­heit der Analre­gion selbst – eine endogene bakte­ri­elle Infek­tion mit Fäkal­kei­men erwar­ten. Gerade im Intim­be­reich müssen daher aufgrund der schwie­ri­gen anato­mi­schen Gegeben­hei­ten, sowie der von Ausschei­dun­gen bedroh­ten Wundareale, alle Regis­ter gezogen werden.

„Die unmit­tel­bare Nähe zum Anus lässt – auch bei eigent­li­cher Unver­sehrt­heit der Analre­gion selbst – eine rasche Super­in­fek­tion der Brand­wun­den mit Fäkal­kei­men erwar­ten. Wundin­fek­tio­nen bergen nicht nur die Gefahr sekun­dä­ren Abtie­fens der Verbren­nungs­wunde durch Zerstö­rung primär überle­ben­der Epithel­zel­len, sondern dass Wundin­fek­tio­nen vor allem auch das Anhei­len von Spalt­haut­trans­plan­ta­ten wesent­lich verzö­gern oder sogar verhin­dern können.“