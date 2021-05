Nurses - A Voice to Lead Tag der Pflege 2021: Für eine Gesundheitsversorgung mit Zukunft

Heute am 12. Mai ist Internationaler Tag der Pflege. Er wird jedes Jahr am Geburtstag von Florence Nightingale, der britischen Pflegepionierin, gefeiert. Dieses Jahr wurde vom International Council of Nurses (ICN) das Motto “Nurses - A Voice to Lead: Für eine Gesundheitsversorgung mit Zukunft” ausgewählt.