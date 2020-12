Schwester Liliane Juchli, eine der wichtigsten Figuren für die deutschsprachige Pflege, ist am 30. November im Alter von 87 Jahren gestorben. Die Schweizer Ordensschwester starb, bereits durch eine hartnäckige Infektion geschwächt, nach einer Erkrankung mit Covid-19 im Haus für Pflege in Bern.

“Eine der mutigsten und inspirierendsten Pflegefachfrauen im deutschsprachigen Raum”

Ver­tre­ten­de des Deut­schen Berufs­ver­ban­des für Pfle­ge­be­ru­fe (DBfK) und des Deut­schen Pfle­gerats e.V. (DPR) trau­ern um den Tod einer bedeut­sa­men Per­sön­lich­keit in der Pfle­ge. Lilia­ne Juch­li ist im Alter von 87 Jah­ren ver­stor­ben. Wie der Schwei­zer Berufs­ver­band für Pfle­ge­fach­frau­en und Pfle­ge­fach­män­ner SBK mit­teil­te, habe sie sich, bereits durch eine hart­nä­cki­ge Infek­ti­on geschwächt, mit Covid-19 ange­steckt. Den Kampf gegen die­ses Virus habe sie nicht mehr gewin­nen können.

Prof. Chris­tel Bien­stein, Prä­si­den­tin des DBfK, beschreibt Juch­li als “eine der mutigs­ten und inspi­rie­rends­ten Pfle­ge­fach­frau­en im deutsch­spra­chi­gen Raum”, die ihr “Kraft und Zuver­sicht ver­mit­telt” hat. Auch Franz Wag­ner, Prä­si­dent des Deut­schen Pfle­gerats (DPR) bezeich­ne­te Juch­li als “eine der prä­gends­ten Per­sön­lich­kei­ten die­ses und des letz­ten Jahr­hun­derts” und “ein gro­ßes Vor­bild” für Pflegende.

Pflegepionierin Liliane Juchli

Nach­dem sie in den 1950er Jah­ren ihre Aus­bil­dung abschloss und eini­ge Jah­re in der Pfle­ge arbei­te­te, begann Juch­li sich auch didak­tisch zu betä­ti­gen. Nach einer wei­te­ren Aus­bil­dung zur Schul­schwes­ter begann sie als Leh­re­rin für Kran­ken­pfle­ge zu unter­rich­ten. Beson­ders bekannt wur­de sie für ihr Lehr­buch ‚All­ge­mei­ne und spe­zi­el­le Kran­ken­pfle­ge: Pra­xis und Theo­rie‘, das auch als ‚der Juch­li’ bekannt ist. Das Buch erschien zuerst im Jahr 1973 und wur­de noch lan­ge Zeit als Stan­dard­text in der Pfle­ge­aus­bil­dung betrachtet.

Spätere Jahre

Auch spä­ter in ihrem Leben setz­te Juch­li sich wei­ter­hin für die Pfle­ge ein, indem sie vor allem ihre Kennt­nis­se teil­te und sich mit dem Pfle­genach­wuchs beschäf­tig­te. Am 14. Mai 2018 erhielt Lilia­ne Juch­li das Ver­dienst­kreuz 1. Klas­se des Ver­dienst­or­dens der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land, zur Aner­ken­nung ihres bemer­kens­wer­ten Ein­flus­ses auf die Pflege.