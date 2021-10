Interdisziplinärer WundCongress Video-Vorschau zum IWC 2021: Die Satellitensymposien

Am Donnerstag, 25. November, findet in den Kölner Sartory-Sälen die 14. Auflage des Interdisziplinären WundCongress statt! Auf diesen Termin freuen wir uns besonders, denn der Kongress wird – wie „vor Corona-Zeiten“ – erstmals seit zwei Jahren wieder live vor Publikum stattfinden! Zusätzlich gibt es jedoch auch die Möglichkeit an einer virtuellen Teilnahme, wie es sie bereits im Vorjahr erfolgreich gegeben hat. In seinem Ausblick auf das Programm legt Kongress-Initiator Prof. Dr. Volker Großkopf einen besonderen Fokus auf die Satellitensymposien. Sehen Sie selbst.